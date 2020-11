Bellona: Oljelekkasje førte til storbrann på Melkøya

Miljøstiftelsen Bellona mener Equinor burde politianmeldes etter ulykken. – Tilfeldigheter hindret totalutslettelse av anlegget, personskader og dødsfall.

Miljøstiftelsen Bellona, anført av leder Frederic Hauge, har utarbeidet sin egen rapport etter storbrannen på gassanlegget til Equinor på Melkøya 28. september. Denne har blitt sendt til Nettavisen Økonomi. Bellona skal holde pressekonferanse klokken 10.00 onsdag.

Bellona mener å ha funnet den direkte årsaken til at deler av gassanlegget stod i brann i åtte timer:

Granskningsgruppen, ledet av Eivind Berstad, mener at lekkasje av «hot oil», varmeoverføringsolje, ble antent fra luftinntaket på én av de fem turbinene på anlegget.

Oljen, som Bellona hevder at var cirka 260 grader celsius, sirkulerer i luftinntaket for å varme opp luften, slik at det ikke danner seg is i turbinen. Denne skal være svært lett antennelig.

Se video fra brannen:





Kunne fått store konsekvenser

«Lekkasjen oppstod på grunn av at en eller to rørflenser ikke var etterstrammet. Rørflensenes funskjoner er å koble sammen to rør. Da denne ikke var tilstrekkelig koblet sammen, oppstod det en lekkasje av 'hot oil' i luftfilteret i luftinntaket på turbinen», skriver Bellona, som peker på at lekkasjen ikke lot seg stanse etter antenning - noe som skapte en voldsom og langvarig brann.

Equinor sier til VG at Bellona ikke har grunnlag for å konkludere om årsak til brannen.

–De har ikke vært på anlegget eller på åstedet for brannen. De har ikke hatt tilgang til all relevant informasjon og har heller ikke gjort grundige intervjuer med alle som har kunnskap om hendelsen, anlegger eller historien, sier talsperson Eskil Eriksen til VG.

Miljøorganisasjonen mener at det har vært mange tilfeller av oljelekkasjer i luftinntakene på turbinen tidligere uten at Petroleumstilsynet har vært varselet.

Bellona mener konsekvensene av brannen kunne blitt enorme, og peker på at det kun var tilfeldigheter at supplybåten Esvagt Aurora var i Hammerfest og kunne bidra til å slukke brannen.

I rapporten skriver Bellona at ulykken kunne ført til en eksplosjonsartet brann som i verste fall kunne ført til «total utslettelse av anlegget, samt alvorlige personskader og dødsfall».

Les mer: Equinor holder petroleumsanlegg stengt i ett år etter brann

Bellona mener at Equinor ignorerte risikoen for storulykke, og at Petroleumstilsynet burde anmelde Equinor for forholdet. Samtidig mener miljøstiftelsen at Riksrevisjonen bør se nærmere på det Bellona mener er manglende bruk av virkemidler som bøter og anmeldelse fra Petroleumstilsynet.

Miljøstiftelsen skriver at rapporten er basert på offentlige saksdokumenter, samt kilder hos myndigheter, forskning og oljeindustri og samarbeid med mediene.

Les også: Lars Haltbrekken med skarp kritikk etter brannen på Melkøya: – Flaks at det ikke ble personskade

Equinor fulgte aldri opp avvik

Brannen i en gassturbin ved Equinors gassanlegg på Melkøya har ført til en ett år lang nedstengning for utbedringer. Brannen har ført til store skader på luftinntaket på en av de fem kraftturbinene på anlegget. Store mengder sjøvann fra slokkearbeidet har også ødelagt elektronisk utstyr og kabler ved anlegget.

Det har vært ukjent hvorfor brannen startet.

Equinor, Petroleumstilsynet og politiet har startet granskninger av brannen - et arbeid som vil pågå ut året.

I en tilsynsrapport fra 17. november skriver Petroleumstilsynet at Equinor ikke hadde fulgt opp avvik som Ptil hadde identifisert i 2017 og som Equinor selv hadde identifisert. Tilsynet ble gjort bare en uke før brannen, og Equinor fikk informasjonen fire dager før brannen.

Flere forhold som tilsynet tidligere hadde krevd at skulle utbedres, hadde ikke blitt fulgt opp eller korrigert. Mellom 2017 og 2020 avdekket Petroleumstilsynet og Miljødirektoratet 30 brudd på regelverket og 28 mistanker om regelbrudd, ifølge Bellona.

Equinor opplyser at de er i gang med å utbedre forholdene som ligger til grunn for påleggene og avvikene som tilsynet påpeker.

Samtidig peker Bellona også på at Petroleumstilsynet ikke har fulgt opp brannvann-kapasiteten ved anlegget, som var underdimensjonert for storbrann. Beredskapen var langt ifra god nok da brannen brøt ut, mener miljøstiftelsen.

«Brannen ble oppdaget av ansatte ute i anlegget, ikke av branndetektorssystemet. Brannbekjempelse med vann og skum måtte skrus på manuelt da det ikke startet automatisk. Brannhydrantene på anlegget var ikke plassert slik at de traff brannen», skriver Bellona.

Les mer: Equinors Anders Opedal skal bli «klimanøytral» i 2050, men: – Vil kreve sterkt fokus på økt oljeutvinning

Reklame Her kan du levere Vikinglotto