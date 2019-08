Bensin- og dieselprisen skyter i været

Drivstoffprisene gjør et kraftig byks, og nærmer seg rekordnivået fra i vår. Årsaken er høyere oljepris og rekordsterk dollar, forklarer Circle K.

TRONDHEIM (Nettavisen Økonomi): Fredag var nemlig veiledende listepris hos Circle K krøpet opp til hele 17 kroner og 43 øre for bensin og 16 kroner og 4 øre for diesel.

Selv om bensinprisen varierer fra dag til dag, er et hopp på 12 øre høyst uvanlig. Markeds- og kommunikasjonsdirektør Kjetil Foyn, forklarer hoppet med rekordsterk dollar og økte oljepriser.

- Prisen på drivstoff økte i dag som følge av at USD styrket seg mot den norske kronen og er nå den høyeste siden januar 2016. Når vi samtidig hadde en økning i oljepris slår dette ut på våre innkjøpsbetingelser.

Styrer ikke prisen selv

Han legger til drivstoffprisene styres av en rekke faktorer.

- Som en tommelfingerregel kan man si at 60% av prisen på drivstoff er avgifter, 30% innkjøpskostnader og 10% dekker kostnader rundt lagring, distribusjon og salg av drivstoff, samt fortjeneste. Det betyr at 90% av drivstoffprisen styres av faktorer vi må forholde oss til. Vi følger det internasjonale markedet for drivstoff tett og vi beveger oss i takt med de daglige svingningene på innkjøpsprisene. Det betyr at veiledende pris går ned dersom innkjøpsprisene går ned.

Om prishoppet er et signal om vesentlig høyere priser fremover, vil han imidlertid ikke spekulere i. Fredagens listepris er bare 9 øre under tidenes høyeste bensinpris.

Prisøkning: 20 prosent på snaut fire år

- Vi ønsker ikke spå fremover. Vi har opplevd et stramt marked for ferdigraffinert bensin, diesel og biodrivstoff i Europa det siste halve året. Vi følger det internasjonale markedet for drivstoff tett og vi beveger oss i takt med de daglige svingningene på innkjøpsprisene. Det betyr at veiledende pris går ned dersom innkjøpsprisene går ned.

At det de siste årene har vært en solid prisvekst på bensin, er det imidlertid liten tvil om. I følge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB), har den gjennomsnittlige literprisen på bensin steget fra 13 kroner og 29 øre i desember 2015 til 15 kroner og 99 øre i juni 2019.

Det er en økning på 20 prosent.