Bensinstasjoner raser mot byråkratiske skilt-regler: – Går utover lommeboka til folk

I Norge er det egne bestemmelser som hindrer bensinstasjoner fra å bruke logoen på skilt langs veien. – Ulogisk og byråkratisk, mener bensinstasjon-sjef.

De er nok mange som kjenner seg igjen i å kjøre på motorveien og miste avkjørelsen til enten en bensinstasjon eller serveringssted.

Skiltene langs norske veier er strengt regulert av Statens vegvesen ned til minste detalj. Ifølge reglene får bensinstasjoner ikke bruke logo på skiltene. Dette får bensinstasjons-sjefer og bransjeorganisasjonen til å reagere.

BYRÅKRATISK: Iman Winkelman i Virke KBS synes reglene bør endres for lommeboka til folk og for bedre trafikksikkerhet. Foto: Virke

– Stadig flere nordmenn kjører rundt med et fordelskort i lomma. Når de ikke ser hvilken leverandør som er langs veien og hvor de skal kjøre av, blir dette et problem, sier Iman Winkelman i Virke KBS som er bransjeorganisasjon for bensinstasjoner.

Han får støtte fra bensinstasjon-sjef Lars Gullichsen i Circle K.

– Myndighetene skylder på trafikksikkerheten, men i praksis har det jo ingen betydning. Jeg ser ikke logikken i argumentasjonen deres, sier Gullichsen til Nettavisen.

Han forteller om at det lenge også var vanskelig for han å få merket bensinstasjonen fra hovedveien, men mener skiltene er for anonyme.

– Dette handler ikke om noe konkurransefortrinn, men at folk får informasjon om hvor de kan kjøre. Vi i Circle K er for eksempel blitt veldig sterke på lading. Det kan være viktig for mange, og det vil vi at folk skal få med seg, sier Gullichsen.

Går glipp av fordeler

Bransjeorganisasjonen Virke KBS har nå sendt beskjed til Samferdselsdepartementet for å få endret reglene til det samme systemet som i Sverige. (Se bilde)

Gullichsen mener det er prøvd ut godt i Sverige og ikke har ført til noen flere trafikkfarlige situasjoner. Snarere tvert om.

SVERIGE: Slik er skiltene merket i Sverige, med logo.

– Mange trafikanter har preferanser i form av at en kjede er best på serveringstilbud, mens en annen er best på hurtiglading. Dersom man ikke synliggjør logo på avkjøringsskilt blir det vanskelig for bilistene, sier Winkelman.

Bensinstasjonene har de siste årene blitt stadig mindre bensinstasjoner og mer en del av et større tilbud om service og mat.

– Noen spesialiserer seg på hurtiglading, andre på vask og service, og noen på mattilbud. Dette vet forbrukerne, og det bør være enklere for dem å velge det de vil ha, sier Winkelman.

Departementet: – Interessant

I samferdselsdepartementet hersker det ikke like mye skepsis om organisasjonen hadde forventet.

ÅPEN: Statssekretær Tommy Skjervold (Frp) i Samferdselsdepartementet er åpen for nye regler. Foto: Olav Heggø

– Dette er et interessant innspill som vi absolutt vil vurdere. Vi er generelt opptatt av å forenkle hverdagen til folk og bedrifter og vil vurdere forslaget nærmere, svarer statssekretær Tommy Skjervold (Frp) i en e-post til Nettavisen.

Skjervold peker på at han besøkte USA i sommer hvor det er lov med logo på skilt. Han mener dette ikke skaper noen skiltjungel av den grunn.

– Vi må selvsagt se på ulike sider og konsekvenser med forslaget. Det vil være naturlig å se om dette også vil gjelde andre servicetilbud. Noen er nok engstelig for en «skiltjungel» dersom dette skulle blitt innført. Jeg var selv i USA i sommer, de har det slik og jeg opplevde ikke at dette var årsak til forvirrende skiltjungel. Så dette skal vi vurdere videre, sier han.

