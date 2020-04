Bent (62) taper enorme beløp: Vedum oppfordrer til opprør mot politikerne

– Det er tydelig at altfor få politikere har jobbet i små bedrifter selv, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Mens hundrevis av milliarder i krisepakker pøses ut til store bedrifter står de omtrent 100.000 små norske bedriftene igjen med lite eller ingenting.

– Noe mer usosial ordning har jeg aldri hørt om. Jeg kan ikke fatte og begripe hvordan SV og Ap har svelget noe slikt. De begrenser ordningen til 30 millioner i måneden, men har ikke råd til å betale 10.000 kroner til en liten bedrift, sier daglig leder Bent Skogli i Halden Taxi.

Han begynte å kjøre drosje i 1977. Fredag 13. mars 2020 ble en dag han aldri kommer til å glemme.

– Hvert år har vi drevet et ryddig og sunt taxiselskap med 100 ansatte. Vi betaler omtrent 15 millioner kroner i skatt i året. Og nå har vi mistet 70 prosent av inntektene våre.

Bent Skogli er daglig leder i Halden Taxi med omtrent 100 drosjeeiere, ansatte med mer. Foto: Thomas Lilleby (Halden Arbeiderblad)

Får ikke fem øre

– Alle skolene ble stengt, dagsenter, barnehager og helseforetak stoppet helt. Over natta forsvant 70 prosent av omsetningen vår, sier han.

Politikerne har hele veien vært tydelig på at krisepakker er på vei. Men når krisepakken med en slags «kontantstøtte» til norske bedrifter ble lagt frem, var det stor skuffelse for Skogli og hans kolleger i Halden Taxi.

– Det er tydelig at NHO har vært sterkt inn. For krisepakken er laget for store bedrifter med mye omsetning og høye husleier, sier Skogli til Nettavisen.

Drosjeselskapet er organisert slik at alle som har løyve og er taxieiere er selvstendig næringsdrivende. Dette gjør at hvert enkelt regnskap blir lite, og dermed slår egenandelen for kriseordningen ut veldig skjevt.

– Reglene sier 10.000 kroner i egenandel uavhengig om du har 100 milliarder i omsetning eller 20.000 kroner. Vi ser det også på hvilke type utgifter som kan dekkes under ordningen. Det går på husleie, strøm og renovasjon blant annet. Det er lite husleie og renovasjonsutgifter for en drosjeeier, sier Skogli og ler.

Regnestykker Nettavisen har fått fra drosjeeiere viser hvordan krisepakken bommer.

Ifølge Skogli har omsetningen for taxiselskapet gått ned med omtrent 70 prosent. Det betyr at de faller innenfor kriseordningen. Retningslinjen for ordningen viser at bedrifter kan søke kompensasjon for leie av lokaler, lys og varme, renovasjon, regnskap, kontorkostnader forsikringer og lignende. Noe som ikke akkurat er vanlige utgifter for en drosjeeier.

De faktiske utgiftene for en taxieier er omtrent 10-14.000 kroner i måneden. Kostnadene inkluderer blant annet driftskostnader på bilen, drivstoff og vedlikehold.

Med en egenandel på 10.000 kroner for få ta del i krisepakken, og beskjed fra Finansdepartementet om at beløp under 5.000 kroner ikke betales ut, betyr det at en taxieier med stoppet taksameter ikke får en eneste krone.

Trenger et opprør

– Det er tydelig at altfor få politikere har drevet en liten bedrift selv, sier partileder Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til Nettavisen.

TRENGER PRESS: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener ordningen er grunnleggende urettferdig og må endres på. Han håper press fra småbedriftseiere fører til endringer. Foto: Espen Teigen (Nettavisen)

Senterpartiet var det eneste av de større partiene som stemte for å fjerne egenandelen på ordningen, og oppfordrer nå til et opprør mot politikerne for å få endret ordningen.

– Det er lagt inn at det kan gjøres endringer i ordningen. Og denne saken viser nettopp det. Jeg oppfordrer alle som rammes til å sende e-post eller ringe til sin lokale stortingsrepresentant for å legge press på dem. Slik kan vi få endret denne ordningen, sier Vedum.

Han mener det er trist at mange av de minste bedriftene som holder aktiviteten oppe rundt om i landet nå er i en krisetid, og at de ikke er inkludert i den viktigste krisepakken.

– Det er grunnleggende urettferdig at man har oversett dem. Det er mange av de små bedriftene som har tatt pant i huset sitt, tatt risiko. Vi er avhengig av at folk tør å satse. For en stor bedrift er sikkert 15-16.000 kroner ingenting, men for en liten bedrift kan det fort bety alt, sier Vedum.

– Vi må ikke glemme det Erik Bye sa: «Politikerne er folkets tjenere. Det er visst noen av dem som har glemt det», sier Vedum.

– Så du vil ha et opprør?

– Ja. At folk sender en tydelig og hyggelig beskjed om hvordan dette rammer dem, synes jeg er viktig slik at vi kan få presset de andre partiene til å innse alvoret for hundretusenvis av bedrifter, sier Vedum.