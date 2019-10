Bent Høie fjerner støtten til tannregulering for 10.000 barn

Regjeringen fjerner støtten til det som kalles «kosmetisk» tannregulering.

Fra og med 1. januar er det slutt på støtte til tannregulering for det som kalles «kosmetisk» regulering.

– I dag bruker foreldre og staten store beløp på støtte til tannregulering av rene kosmetiske grunner. Det bør vi slutte med. Staten skal ikke sponse forbedringer av barns utseende. Vi ønsker ikke å bidra til økt kroppspress og presset om å ha det perfekte smil, sier helseminister Bent Høie (H) i en pressemelding.

Endringen vil ramme omtrent 10.000 barn, ifølge Helse- og omsorgsdepartementets egne tall.

Hvert år er det omtrent 30.000 barn som starter med tannregulering. Anslaget er at dette vil reduseres til 20.000 barn.

I dagens system er det gruppe C, som det kalles, som gjelder barn som trenger regulering av kosmetiske grunner. De får inntil 40 prosent av kostnaden dekket av staten. Regjeringen forsikrer om at støtten opprettholdes for dem med for trang tannstilling eller for lite plass i kjeven.

– Dagens støtteordninger oppmuntrer foreldre til å starte opp med unødvendig og svært kostbar tannregulering. Størstedelen av regningen er det foreldrene som ender opp med fordi den statlige støtten dekker en mindre del av kostnadene, sier Høie.

– Foreldre forledes til å tro at disse reguleringene er nødvendige og helsemessige begrunnet. Resultatet blir en ordning som er dyr både for foreldrene og for staten, sier helseministeren.