Bent Skammelsrud om tiden etter fotballkarrieren: – Følte at livet mitt var urettferdig

RBK-legenden angrer på at han aldri takket ja til Mesternes Mester og avviser at Bodø/Glimt er tidenes beste norske fotballag.

2020 er (endelig) snart over. Samtidig er et rekordstort antall nordmenn permittert eller arbeidsledig. Mange tenker på å gå helt nye veier. I denne artikkelserien forteller flere profilerte personer om hvordan de taklet en brå overgang i arbeidslivet. Denne gangen har vi kommet til den tidligere fotballspilleren Bent Skammelsrud.

23. desember 1997 ble Ballon d'Or, prisen som kårer verdens beste fotballspiller, delt ut. Brasilianske Ronaldo vant, ikke overraskende, med 222 poeng.

På en delt 33. plass, med ett poeng, finner vi norske Bent Skammelsrud, som har like mange stemmer som Rivaldo (Barcelona). Han slår også andre nominerte uten poeng, som Robbie Fowler (Liverpool), Hernan Crespo (Parma) og Robert Pires (Arsenal).

Kun en annen nordmann, Rune Bratseth i 1992, har karret til seg poeng i den prestisjetunge kåringen.

«En gud - Skammelsrud» var RBK-supporternes mantra i de gylne årene på Lerkendal, og navnet hans er skrevet inn med gullskrift i historien om trøndernes elleville Champions League-eventyr i 1990-årene.

Som defensiv midtbanespiller fikk Skammelsrud 416 offisielle kamper for Rosenborg. Til sammen ble det smått utrolige elleve seriemesterskap og tre cupgull.

– Mirakelet på San Siro i 1996, som tok oss videre til kvartfinalen i Champions League, var en milepæl. Det var et før og et etter den kampen, for vi hadde stanget en del i Europa i årene før. Derfra følte vi at vi kunne slå alt og alle, og flere av oss tenkte nok at vi kunne hele Champions League. Det høres jo vanvittig ut, men vi var i et så godt driv at alt kunne skjedd, sier Skammelsrud, som også trekker fram 1-0-seieren mot Spania i Norges hittil siste EM i 2000 som et høydepunkt fra en lang karriere.

Uønsket av Hareide: – De hadde ingenting til meg

Han tenker tilbake på fotballen som en boble fylt av opplevelser, adrenalin og anerkjennelse. Rosenborg tok gull etter gull, og Skammelsrud var blant lagets aller viktigste spillere.

I 2002 var Skammelsrud 36 år, og legendariske Nils Arne Eggen ble erstattet av Åge Hareide som Rosenborg-trener. Hareide ville ha et generasjonsskifte, og Skammelsrud var troppens eldste. Ringreven følte selv at han hadde mer å gi og at han presterte godt, men Hareide sa nei.

Plutselig var fotballkarrieren over for Skammelsrud.

– Jeg husker at jeg tenkte at jeg i alle fall ikke ville savne de daglige irettesettelsene fra Nils Arne Eggen da karrieren tok slutt. Men det tok bare en dag før jeg savnet ham. Han så oss hele tiden. Plutselig stod jeg på bar bakke uten noe annet, og måtte fylle tomrommet på en eller annen måte.

Da han sluttet, sa Rosenborg at Skammelrud skulle tas vare på og at han skulle få en rolle i klubben.

– Men de hadde ingenting til meg. Det sa seg jo selv at det var vanskelig å samarbeide med en klubb som nettopp hadde sparket deg ut. Jeg gikk rundt i seks måneder og sparket i grusen og følte at livet mitt var urettferdig.

Tomhetsfølelsen kom sigende, og adrenalin-rushet fra fotballbanen kunne aldri bli erstattet. Han hadde jo jobbet ved siden av fotballen i lange perioder, og stod opp hver morgen klokken åtte for å gå på jobb før trening. Men ingenting hadde forberedt ham på livet etter fotballen.

– Jeg merket jo at jeg hadde gått i en saueflokk hele livet da fotballkarrieren var over. Å fly alene var for eksempel en utfordring. Ingen ga meg billetten i hånden og viste meg hvor jeg skulle gå. I toppidretten er alt tilrettelagt for at du skal yte maksimalt, men livet etterpå består i liten grad av det, sier Skammelsrud, som skulle ønske at klubbene gjorde mer for å forberede spillerne på neste steg.

Tok en helt ny retning

Mange fotballspillere fortsetter innen fotballen i ulike støtteroller, som trener, tv-ekspert eller i andre sammenhenger. Fotballen var utdannelsen til Skammelsrud, og det var naturlig at også han skulle prøve seg i disse rollene.

Etter å ha blitt dumpet av Rosenborg, gikk Skammelsrud raskt i gang med et foredrag hvor han delte erfaringer om vinnerkultur. Han prøvde seg som juniortrener sammen med Kåre Ingebrigtsen, og hadde en kort karriere i TV3 som Champions League-kommentator sammen med Roar Stokke. Han startet en fotballskole, og trente barn mellom 10 og 14 år fram til 2013.

Skammelsrud var også nære på å bli assistenttrener for Ranheim på et tidspunkt. De ville ha ham, men det ble aldri noe av. Siden har rakstingen vendt blikket bort fra fotballen – i alle fall som jobb.

Massasjestolselger



At Bent Skammelsrud skulle begynne å selge massasjestoler som levebrød, var det nok få som hadde trodd. Ei heller Skammelsrud selv.

– En kar kom bort til meg og spurte om jeg ville begynne å selge massasjestoler. Det var jeg mildt sagt lite interessert i, sier 54-åringen.

Men den tidligere RBK-kapteinen sier sjelden nei til en prat. Massasjestolene handler egentlig om noe større, og noe Skammelsrud selv skulle ønske han hadde som fotballspiller.

– Jeg ble overbevist om at stolene handler mye om den mentale biten som alle toppidrettsutøvere trenger. Det handler om å slappe av og bli mentalt klar for å gjøre en jobb, sier Skammelsrud.

Bwell-stolene gir massasje, powernaps og mental trening. Midt i blinken for Skammelsrud, ifølge ham selv. Konkurranseinstinktet har heller ikke forsvunnet etter at han la fotballskoene på hylla.

– Jeg liker fortsatt å bli målt, og derfor er jeg glad for å ha en jobb der mye handler om provisjon og prestasjoner i stedet for fastlønn. Jeg liker presset, sier Skammelsrud.

Mesternes mester-sjansen som glapp

Nå er han glad for at han hoppet av fotballkarusellen. I stedet for å bruke tiden på fotballkamper helg inn og helg ut, har «fotballguden» fri. I hverdagene kan han lage middag til familien etter jobb. Det tok litt tid, men han føler selv at han har landet på rett sted og jobber med noe han liker.

– Nå som jeg er ute av boblen, er det lett å flire av den tiden. Når man er toppidrettsutøver, må man være 100 prosent forpliktet, mens nå kan jeg senke skuldrene mer, sier Skammelsrud.

Mange har spurt seg hvorfor vinnerskallen Skammelsrud ikke har figurert i den folkekjære NRK-serien Mesternes Mester, hvor tidligere toppidrettsutøvere konkurrerer i et bredt spekter av beintøffe øvelser.

– Jeg fikk tilbudet i første sesong, men sa nei. Gøran Sørloth erstattet meg. Jeg er jo verdens feigeste på de greiene der, og har sagt nei til de aller fleste forespørsler, sier Skammelsrud lattermildt og fortsetter:

– Sett i ettertid, burde jeg jo takket ja. Sønnen min ble født rundt da programmet ble spilt inn, så jeg hadde jo en god unnskyldning. Men når jeg ser tilbake på det, var det skikkelig «feel good»-tv som jeg tror kanskje kunne passet meg.

Den tidligere RBK-profilen innrømmer at han angrer på at han sa nei, og at han faktisk var i god form da første og andre sesong ble spilt inn. I dag hadde han imidlertid vært sjanseløs i alle sammenhenger, mener Skammelsrud selv.

– Det er for sent, og jeg hadde vel sagt nei hvis de hadde spurt nå også. Jeg får strekk bare jeg ser på Mesternes Mester nå. Skal Vi Danse takket jeg nei til også. Hadde Mesternes Mester spurt meg om sesong to, hadde jeg nok vært svært nære å si ja, medgir Skammelsrud.

Kommer med stikk til Bodø/Glimt

Selv om han ikke lenger tjener til livets opphold i fotballen, følger Skammelsrud fortsatt med. Innimellom figurerer 54-åringen i fotballpodkasten til Adressa, og er ikke redd for å si hva han mener.

– Fotball er det minst farlige vi kan snakke om, for der kan alle ha en mening. Jeg har bare én regel, og det er at jeg ikke skal sparke folk ned bakfra. Det prøvde jeg å unngå som aktiv også, sier Skammelsrud.

– Enkelte eksperter mener jo at Bodø/Glimt er tidenes beste fotballag i norsk sammenheng. Det er jo sterke ord. Tror du årets B/G kunne hamlet opp med et toppet RBK i 1990-årene?

– Mange sa det samme om Molde for noen år tilbake også, og folk blir litt revet med av følelsene der og da. Bodø/Glimt er enormt gode, og det er kjempeartig å se måten de spiller på. De ligner veldig på hva vi prøvde på, og har videreført tankegodset til Nils Arne Eggen, sier Skammelsrud og legger til:

– Samtidig er det vanskelig å sammenlikne ulike generasjoner. Det blir som å si at Maradona ikke hadde vært i nærheten av dagens toppspillere. Alle konkurrerer i sin tid. Men vi var jo med i Champions League i åtte år på rad, så vi kan jo ta opp tråden igjen når Bodø/Glimt har gjort det samme.

I mellomtiden skal Skammelsrud skal fortsette å leie ut massasjestoler til bedrifter, enten de tilhører idrettsmiljøet eller andre sektorer. Han utelukker ikke at han gjør noe annet i løpet av yrkeslivet, men understreker at han trives svært godt i jobben han har hatt de siste syv årene.

– Har du fått solgt noen massasjestoler til RBK, da?

– Klubben har prøvd stolene en periode, og spillerne og trenerne Kåre og Eirik var fornøyde. Men vi har ingen avtale. Jeg tenker jo på det mer som et supplement og godt tiltak for å hente marginer. Mellom ørene ligger hele livet, pleier jeg å si, også idrettslige prestasjoner, sier Skammelsrud.

