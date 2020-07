Bergen kommune tapte elsparkesykkel-saken – Må betale 200.000 til Ryde

Bergen kommune tapte saken. Nå må de punge ut til sparkesykkel-selskapet.

El-sparkesykler har skapt både glede og frustrasjon. Bergen kommune ønsket å sette ned foten etter de mener selskapet Ryde etablerte seg i Bergen uten avtale med kommunen. Men det gikk ikke kommunens vei i Bergen tingrett.

Ifølge Bergens Tidende tapte kommunen saken i møte med selskapet, og må betale Ryde 200.000 kroner i saksomkostninger.

For å vinne måtte kommunen bevise at Ryde ville skape utfordringer og skader i nærmeste fremtid. Tingretten skriver imidlertid «tvistelovens vilkår for å ta en begjæring om midlertidig forføyning til følge ikke er oppfylt. Begjæringen fremsatt av Bergen kommune tas på denne bakgrunn ikke til følge.»

På forhånd uttalte en byråd i Bergen at det ville være en «falitterklæring» om kommunen tapte.

Kjennelsen kommer midt i en tid hvor el-sparkesyklene har skapt mye debatt. Aksjonsgruppen «La oss ta fortauene tilbake!» er spesielt frustrert med manglende orden på parkeringen av sparkesyklene.

Flere har også tatt til orde for å regulere sparkesykkelmarkedet strengere, for å unngå at det «flommer over» med sparkesykler, spesielt i Oslo.

