Bertel O. Steen: Så ikke den raske elbilomleggingen

En raskere elbiløkning enn ventet har skapt de store problemene for Bertel O. Steen. Nå spår de et vedvarende prispress på elbiler.

Fredag kom den dramatiske meldingen om at bilimportøren Bertel O. Steen må kutte 200 årsverk, etter at salget har stupt med 33 prosent så langt i år. Men den dramatiske meldingen kommer etter at 2017 ga rekord i både omsetning og resultat.

Etter rekordåret 2017 er det naturlig å spørre adm. direktør Bjørn Maarud i Bertel O. Steen hvordan markedet kunne vende seg så raskt imot dem det seneste året. I februar 2018 var det en optimistisk tone i årsrapporten, nå er tonen en helt annen.

- Det som har skjedd, er den kraftige omleggingen til elbiler. Denne omleggingen har nok gått vesentlig raskere enn det vi og mange politikere forutsatte, det tror jeg er hovedoverskriften, sier Maarud til Nettavisen Økonomi, når han skal forklare den svake utviklingen.



Bomringen

Han mener grepene som er gjort rundt de nye bomringene, ytterligere akselerer utviklingen for elbiler.

STORSATSING: Mercedes-Benz EQC er den nye elbilen til Daimler. Foto: Mercedes

- Oppbyggingen av de nye bomringene i Oslo var vanskelig å forutse for seks måneder siden, og denne utviklingen kommer ikke til å snu, sier Maarud. Han oppsummerer det seneste halvannet året slik:

- Første halvår av 2018 var veldig bra, men trenden begynte å komme i annet halvår og fortsatte inn i første tertial i 2019. Vi tror utviklingen med elbiler blir den nye normalen fremover. For førstegenerasjons elbiler pågår det en sterk priskrig.

- Når de store aktørene som Mercedes kommer med store volumer av elbiler i 2020, tror vi priskrigen fortsetter. Dette har både et kortsiktig og langsiktig perspektiv, fortsetter han.



Tilpasser frakken

I februar 2018 skrev Bertel O. Steen i årsberetningen for 2017 at sterke resultater gjør at de står godt rustet til å møte endringene som kommer i årene fremover.

- Det gjør vi fortsatt, men vi må tilpasse frakken vår til det markedet vi ser i dag og det vi ser fremover, sier Maarud

- Men har dere kommet for sent i gang med elbilsatsingen?

- Nei, vil jeg ikke si, men våre leverandører er litt i utakt med etterspørselen i det norske markedet. Norge ligger foran alle andre, svarer Maarud. Han sier at de får mange nye elbiler mot slutten av 2019, men det er for sent til å redde dette året.

- For 2020 ser porteføljen vår helt annerledes ut. Men det blir tøffe tak på prissiden i 2020, og det gjelder generelt, spår Bertel O.Steen-sjefen.

Storsatsing

Importøren har en storsatsing på elbiler fremover. Det inkluderer Mercedes EQC, Kia e-Soul og e-Niro, DS 3 Crossback E-Tense og Peugeot e-208.

– Elbilene som kommer, løser likevel ikke alt. Selv med attraktive produkter på vei, vil ikke kampen om kundene bli enklere fremover når konkurransesituasjonen rundt elbiler normaliseres. Bemanningsjusteringen vi nå foretar, er nødvendig og riktig og vil bidra til at vi er bedre rigget for fremtiden – slik vi ser det nå, sier Maarud i en pressemelding.



Naturlig avgang

Bertel O. Steen skal altså nedbemanne med 200 årsverk. Det kan gå noe lettere enn det høres ut til.







- Vi har hatt møte i arbeidsmiljøutvalget, og i dag har vi hatt allmøter rundt omkring i Norge. Nå skal vi kartlegge personene som må ut av systemet. Vi er i dag ca. 2600 ansatte i konsernet, men turnoveren er på ca. 10 prosent. Gjennom ansettelsesstopp og naturlig avgang håper vi å ta ut store deler av denne nedbemanningen, sier Maarud.

Det skal nå være drøftingsmøter i selskapet frem til sommeren. Maarud sier at i løpet av 2019 regner de med å være ferdig med prosessen om hvem som må slutte .