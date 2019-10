Beryktet professor blant Nobel-favorittene - kjent for å slakte kollegene

Ariel Rubinstein er blant de heteste kandidatene til å vinne Nobelprisen i økonomi.

Analyseselskapet Clarivate Analytics nevner økonomiprofessor Ariel Rubinstein som én av flere favoritter til å vinne Sveriges Riksbanks pris i økonomisk vitenskap til minne om Alfred Nobel.

Vinneren av prisen, som i utgangspunktet aldri var en del av Alfred Nobels testamente, stikker av med 8,3 millioner norske kroner.

Til tross for at Nobelstiftelsen aldri deler noen form for nominasjonsliste, er det - ikke ulikt som med fredsprisen - flere som spekulerer i hvem som vil stå igjen som vinneren rundt klokken 11.45 mandag.

Mener økonomer mangler rot i den virkelige verden

Hvert år siden 2002 har Clarivate Analytics funnet de mest siterte akademikerne for å identifisere de største 'influenserne' innen psykologi, medisin, fysikk, kjemi og økonomi.

Den israelske økonomiprofessoren Rubinstein er på årets liste, og har ifølge The Guardian pekt seg ut for noe annet enn sin innflytelsesrike forskning.

Avisen hevder at Rubinstein har et rykte på seg for å slakte kollegenes arbeid, og skal visstnok mene at økonomifaget mangler sunn fornuft og kollegene altfor ofte driver med forskning som ikke kan anvendes i den virkelige verden.

Ariel Rubinstein underviser blant annet i spillteori, en teori som brukes for å simulere atferd i situasjoner der utvalgte aktører står overfor et valg. Foto: Warwick Department of Economics

The Guardian siterer Rubinsteins bok Economic Fables, hvor den israelske professoren skriver: «Besettelsen av formelle modeller gjør at vi danner oss en intuisjon over hvordan ting virker i den virkelige verden», og fortsetter:

«Jeg er rimelig sikker på at om jeg i stedet for å dedikere mitt voksne liv til økonomiske modeller, og heller betraktet livet fra et ikke-akademisk perspektiv, så ville jeg oppnådd en like nyttig, og langt mindre abstrakt, forståelse.»

Pikkety ikke nevnt

Thomas Piketty har vært blant de mest kjente økonomene de siste årene, og lanserte tidligere i år oppfølgeren til bestselgeren Kapitalen i det 21. århundre. Piketty er imidlertid ikke på Clarivate Analytics' favorittliste.

Thomas Piketty omtales ofte som økonomifagets rockestjerne. Han er blant annet kjent for boken «Kapitalen i det 21. århundre». Foto: Eric Piermont (AFP)

Nobelstiftelsen har fått mye kritikk for at prisen ofte går til eldre, amerikanske, hvite menn. Ifølge AFP har tre fjerdedeler av prisvinnerne de siste 20 årene vært eldre enn 55 år, fra USA og med hvit hudfarge.

Bare én kvinner har mottatt Nobelprisen i økonomi tidligere. Det skjedde da amerikanske Elinor Ostrom mottok prisen i 2009. Blant navnene på Clarivate Analytics' favorittliste i år finner vi danske Katarina Juselius, som fram til 2014 var professor ved Økonomisk Institutt på Københavns Universitet.

