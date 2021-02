Bestillingene renner inn hos Egil og Ralf: – Luften er fri for covid-19 på få minutter

Duoen har solgt en luktfjerner til barnehager og sykehjem i flere år. Da covid-19 kom, begynte sykehusene å ringe. Forsker stiller imidlertid spørsmål ved helseeffekten.

FORUS (Nettavisen Økonomi:) Ralf Iwersen spretter opp fra sofaen for å demonstrere hvordan luftrenseren fungerer. Se video under:

– I løpet av tre timer med luftrenseren på, er overflatene 92 prosent fri for covid-19. På syv timer skal det ikke være noe spor av viruset. Luften er fri for covid-19 på få minutter, sier Ventitech-sjefen.

Den danske gründeren, som har jobbet med teknologien siden han først så en luftrenser i USA i 1990-årene, kan snakke på inn- og utpust om ioner, inneklima og ventilasjon lenge. Nyvinningen begynte egentlig som en luktrenser, noe barnehager og sykehjem i Norge raskt fattet interesse for.

Men da koronapandemien inntraff i mars i fjor, ble brått luftrenseren mer aktuell – og etterspørselen etter utstyr som bryter ned virus og bakterier større.

Nylig kjøpte Drammen sykehus 11 såkalte ventibokser i tillegg til de 12 de hadde fra før. Legevakten og universitetssjukehuset i Stavanger har over 30 bokser til sammen.

– Aktørene vi snakker med er ikke bare opptatt av covid-19, men det er klart at pandemien har gjort at flere har kontaktet oss. Legevakten er jo selvfølgelig også opptatt av å minimere omfanget av for eksempel nanovirus og e.coli-bakterier, sier salgssjef Egil Hanssen.

Les også: Lei av dårlige nyheter? De gode koronanyhetene kommer nå på rekke og rad

Bruker NASA-teknologi

En fersk amerikansk undersøkelse og laboratorietest publisert i september i fjor, hevder at teknologien som går under navnet Aerus Activepure, og som brukes i Ventitechs luftrensere, dreper covid-19. Teknologien bruker NASA-inspirert teknologi til å desinfisere luften og overflatene, og Washington Post er blant avisene som har omtalt utviklingen.

– NASA har planer om å sende mennesker til Mars. Det er en reise på to år hver vei, og da må man gro grønnsaker om bord. For å gjøre det, trenger man tilnærmet jordisk klima og økosystem. Forskerne ble bedt om å gjenskape dette klimaet, og brukte masse tid og ressurser på dette i 1990-årene, sier Iwersen og fortsetter:

– Vår leverandør i USA har kjøpt opp patentene og videreutviklet disse, og teknologien kom på markedet i 2005.

Siden mars har Ventitech utviklet to nye luftrensere, som dekker større områder enn små rom. En av luftrenserne passer til et typisk klasserom eller møtelokale på 80 til 100 kvadratmeter, mens den andre er større, og er rettet mot industrien og større bedrifter. Målet er bedriftskunder som vil gjøre andre smitteverntiltak enn munnbind, avstand og håndsprit.

– Hvis oppholder meg i et rom med en slik luftrenser, vil jeg garantert ikke få covid-19 da?

– Nei, det er ingen garanti for at du ikke får covid-19. Men du kan heller ikke garantere for at du ikke får lungekreft selv om du ikke røyker, svarer Iwersen.

– Det handler om forebygging. På samme måte som kosttilskudd og vitaminer styrker immunforsvaret. Vi reduserer bakterier og virus i luften hvor produktet vårt er i bruk, følger salgssjef Hansen opp.

Lukas Månsson, avdelingssjef for ortopedi og akuttmottak ved Drammen sykehus, bekrefter til Nettavisen at sykehuset har kjøpt luftrensingsteknologi fra Ventitech.

Månsson refererer til at fagmiljøet på Drammen sykehus mener teknologien har relativt god vitenskapelig dokumentasjon på ulike mikroorganismer i ulike miljøer i faglige vurderte studier. Fagmiljøet legger også vekt på at amerikanske helsemyndigheter nå har godkjent teknologien spesifikt i bruk mot SARS-COV-2 i luft og overflater.

Les også: Oppfinnelsen til Ole Martin (30) er tyvenes største skrekk

NTNU-forsker er skeptisk

NTNU-forsker Magnus Steigedal, som leder universitetets satsing på helse, velferd og teknologi, skriver at Ventitech har mer eller mindre god dokumentasjon på at ozonet som spres fra luftrenseren kan inaktivere virus og bakterier.

Steigedal mener det ikke er sikkert at luftrenseren vil ha en form for positiv helseeffekt.

– Når det gjelder korona, vil det enormt store flertallet smittes direkte fra person til person, og her vil ikke teknologien ha effekt. Jeg kjøper heller ikke argumentene deres om at det er et kjempeproblem med farlige mikroorganismer i våre hjem, på våre arbeidsplasser og i offentlige bygg, skriver Steigedal til Nettavisen.

Forskeren utelukker imidlertid ikke at det kan være noen områder hvor teknologien er nyttig - for eksempel på romferger og romstasjoner, hvor luften skal gjenbrukes over tid.

– Oppsummert vil jeg si at teknologien kan drepe mikroorganismer og redusere antallet levende mikroorganismer i et rom og på en overflate. For noen typer rom og virksomheter kan dette være nyttig, Om det gir bedre helse generelt ved storskala bruk på sykehus, barnehager og arbeidsplasser og lignende, er jeg mer usikker på, skriver Steigedal til Nettavisen.

Les også: Desperat Boris Johnson vaksinerer mer - men dødsfallene er fortsatt rekordhøye

Norsk forskningsrapport ga ingen svar

En Norce-rapport fra 2019 er den så langt eneste undersøkelsen gjort av Ventitech-teknologien fra et norsk forskningsinstitutt. Norce-forsker Anne Vatland Krøvel skriver i en e-post til Nettavisen at det ble gjort en liten forstudie med enkle laboratoriestudier hvor forskerne ikke kunne reprodusere resultatene sett i tidligere studier fra utlandet.

– Vi så en svak trend mot samme resultat, men det var ikke signifikant. Vi gjorde også noen få målinger i en barnehage hvor teknologien ble benyttet. De foreløpige resultatene var lovende, men her var anbefalingene fra oss at det måtte gjøres flere målinger på flere steder, flere målinger på hvert sted og over en lengre tidsperiode, skriver Krøvel.

Forskeren skriver at det kan se ut som at teknologien kan redusere antall levende mikroorganismer på en overflate, men at de ikke samlet inn nok data i forprosjektet til å kunne konkludere.

– Vi har ikke gjort noen undersøkelse på, og har heller ingen data på, om det gir generelt bedre helse ved storskala bruk, oppsummerer Krøvel.

Les mer: Hissig koronakrangel og innbitt jakt på vaksinedoser som kan være solgt unna

Reklame Denne ladekabelen sparer strøm, og redder batteriet