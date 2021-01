- Betal folk for å jobbe i stedet for å gi dem dagpenger

LOs sjeføkonom kommer med tydelige råd for å unngå at mange blir langtidsledige.

Regjeringen skal fredag vedta en ny proposisjon med koronatiltak.

– Lønnstilskudd er en treffsikker og effektiv ordning i stedet for å permittere folk for dem som har aktivitet å tilby ansatte. Vi ser frem til å jobbe med departementet for å utvikle en slik modell, sier LOs sjeføkonom, Roger Bjørnstad til FriFagbevegelse.

Og «Firerbanden» (Ap, Sp, SV og Frp) på Stortinget krever at regjeringen innen utgangen av februar foreslår en ny modell for lønnsstøtte.

Bjørnstad mener at for de bedrifter som har valgt å stenge ned, men som har noe å gjøre, vil en lønnskompensasjon stimulere til fortsatt arbeid, slik at man slipper å permittere.



Han åpner også for å koble ansatte på kompetansetiltak kan også være en mulighet.

– Slik kan man gi støtte til alle type bedrifter. Både de som stenger helt ned, til de som har halv drift, og de som må utvikle eller omstille seg. Dette vil gi en pakke virkemidler i form av permitteringsordning, lønnskompensasjon og kompetanseheving. Målet må være å unngå varig ledighet og at folk støtes ut av arbeidslivet, det kan skape nye arbeidsplasser og gi økt kompetanse, sier Bjørnstad til FriFagbevegelse.

I en pressemelding onsdag, krever LO at regjeringen får på plass følgende:

Permitteringsperioden må forlenges til 1. oktober.

Utvide maksperioden for dagpenger til 1. oktober.

Redusere grensen for rett til dagpenger fra 50 til 40 prosent permittert.

De tre ventedagene mellom permittering og dagpenger må oppheves

Senke gulvet på retten til å få dagpenger til 0,75 G. I dag er inntektsgrensen på 1,5 G.

Gjeninnføre ferietillegget på dagpenger.

Øke satsen i ordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere.

Kompensasjon av tapt varelager på grunn av pålagt stenging.

Lønnskompensasjon til bedriftene for å få permitterte raskere tilbake i jobb.

Regjeringen mener flere av opposisjonens krisetiltak er så dårlig utredet at de kan forsinke dagens ordninger og føre til ESA-trøbbel.

Opposisjonen på Stortinget ga 18. januar regjeringen marsjordre om å gjennomføre 24 nye økonomiske krisetiltak.

Tirsdag supplerte de med ytterligere ni forslag for å hindre importsmitte.

I motsetning til tidligere runder om krisetiltak i Stortinget, er ikke disse forslagene basert på forslag som først er utredet og foreslått av regjeringen.

– Forslagene mangler normal faglig utredning og vurderinger. Det er ingen inndekninger til tross for at forslagene har en samlet økonomisk uttelling på mange milliarder kroner. Derfor er det svært vanskelig å stille seg bak dem over bordet, uttalte Venstres parlamentariske leder Terje Breivik under stortingsdebatten 19. januar.

