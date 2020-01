Betalingssmell for Europris

Europris har god vekst, men resultatet tynges av dårlige betalere og tap i valutamarkedet.

Selskapet melder om en inntektsvekst i fjerde kvartal på 3,3 prosent og et bedring i bruttoresultatet med 7,4 prosent til 857 millioner kroner. Men bunnlinjen i kvartalet er ned, som følge av tap på fordringer og inngåtte sikringsforretninger fra valuta på 19 millioner kroner.

For hele 2019 økte omsetningen med over 7 prosent, men resultatet i bunn tynges av tap på fordringer og valutasmell på 20 millioner kroner, slik at overskuddet falt fra 429 millioner kroner til 390 millioner. Resultatet tynges ofte av mye varer på lager i de eldre lagerbygningene, dette har kostet Europris 51 millioner.

Europris er likevel fornøyd som følge av sterk omsetningsvekst og bedrede marginer, som er kommet til tross for at resultatene i 2018 var sterke.

Svært tilfreds

- Vi er svært tilfreds med å se resultatet av vårt disiplinerte arbeid og våre kampanjer og et mer kontrollert salg av sesongvarer. Vi har derfor klart å øke bruttomarginene og levere vekst til tross for tøffe sammenlikningstall, sier konsernsjef Pål Wibe i en børsmelding.

- Mer enn 2500 dedikerte ansatte klarte nok en gang å skape en julespirit og omsetningsvekst langt over markedsveksten i alle våre 264 forretninger rundt omkring i landet, fortsetter han.

Kjeden åpnet ingen nye butikker i fjerde kvartal, men seks for hele fjoråret. Styret i det børsnoterte selskapet har godkjent fem nye åpninger i 2020 og fremover, men to av disse krever de nødvendige godkjennelsene.

Styret foreslår også et utbytte på 1,95 kroner per aksje, opp fra 1,85 kroner i 2018. Med 167 millioner aksjer i selskapet skulle det bli over 320 millioner kroner i utbytte til eierne.Folketrygdfondet er største eier i selskapet med 9,8 prosent, slik at de får over 30 millioner utbyttekroner.

Monstervekst

Europris leverte svært sterke tall for tredje kvartal, langt bedre enn det analytikerne forventet.

- Nøkkelbudskapet i dag er at vi har hatt et fantastisk kvartal. Vi har hatt en monstervekst og styrket vår posisjon som den ledende lavprisaktøren i Norge, sa en svært fornøyd konsernsjef Pål Wibe i Europris på kvartalspresentasjonen for snaue tre måneder siden.

Men Wibe er i løpet av første halvår på vei ut av Europris for å ta over sportsgiganten XXL, som har hatt en rekke utfordringer. XXL-aksjen spratt i været da nyheten ble kjent. Wibe har for øvrig ledet Europris siden mars 2014. Etterfølgeren er ennå ikke klar.

Markedsverdien av Europris ved børsslutt onsdag var 5,6 milliarder kroner. Europris-aksjen hadde et fantastisk kursløft i november, men så har det roet seg ned på nyåret.

BØRSRAKETT FØR JUL: Europris-aksjen hadde en voldsom oppgang før jul, men så har det roet seg. Foto: Infront

Partivarer

Europris selger rimelige partivarer innenfor klær og sko, vask og rengjøring, jernvare, hus og hjem, personlig pleie, dyremat, hobby og fritid og tørrmat som sjokolade og snacks. Sentrallageret og hovedkontoret er i Fredrikstad. Selskapet ble startet av Wiggo Erichsen på Ganddal i Sandnes i 1992.

I 2000 kjøpte engrosgründeren Terje Høili seg inn i Europris, og i juni 2015 ble selskapet notert på Oslo Børs. Kjeden vokser med ca. 10 nye butikker hvert år. Om lag 20 prosent av butikkene er eid av franchisetakere, mens de resterende 80 prosentene er egeneide butikker.