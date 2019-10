Betydelig fall i annonseinntektene for DN-eier

NHST taper stort på annonseinntekter tredje kvartal.

Hver femte annonsekrone er borte fra konsernet NHST, som eier Dagens Næringsliv, ifølge Medier24. Nedgangen er fra 75 millioner til 59 millioner.

NHST første og andre kvartalsrapport for 2019 viste et betydelig fall i annonseinntektene, skriver Medier24. Tredje kvartalsrapport ble lagt frem tirsdag og viser en omsetning på 288,4 millioner kroner og et driftsresultat på minus 15,0 millioner kroner.

I fjor var omsetningen på 318,0 millioner kroner og omsetningen på minus 0,7 millioner kroner, skriver Medier24.

Samtidig øker brukerinntektene med nesten 4,5 prosent - 9,4 millioner kroner.

- Vi fortsetter å øke inntektene fra digitale abonnement, noe som er helt avgjørende for å sikre vekst og konkurransekraft for NHST i et marked preget av omfattende endringer. I møtet med et krevende annonsemarked må vi redusere kostnadene for å sikre forsvarlig lønnsomhet. Tiltakene gir rom for kompetanseutvikling, teknologiinvesteringer og videreutvikling av produkter og tjenester i hele konsernet og legger grunnlag for fremtidig vekst, sier konsernsjef Hege Yli Melhus Ask i NHST Media Group.

NHST står for tiden overfor omstillingsprosesser og kuttrunder både i Morgenbladet og i Dagens Næringsliv. Nylig ble det kjent at Morgenbladet må spare åtte millioner kroner og har tilbudt ansatte sluttpakke. Torsdag møttes også ansatte i DN til allmøte, der det kom frem at avishuset skal kutte 30 millioner kroner, blant annet gjennom nedbemanning.