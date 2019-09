Bianca søkte på nesten 1000 jobber. Så gikk hun sin egen vei

Mange avslag, følelsen av manglende oppbacking og stor frustrasjon gjorde at Bianca Midbøe ga opp å stå i ledighetskøen. Løsningen ble å starte eget selskap.

Statistisk sentralbyrå kom onsdag med de seneste tallene for arbeidskraftsunderøkelsen - AKU. Den sesongjusterte AKU-ledigheten for juli viste en ledighet på 3,8 prosent. Det var i alt 109.000 arbeidssøkende i juli, som er et gjennomsnitt av ledigheten i de tre månedene fra juni til august.

DNB skriver i sin morgenrapport at de fleste ventet en nedgang i ledigheten til 3,5 prosent, mens de selv spår en oppgang til 3,8 prosent. De fikk altså rett.

I juni var AKU-ledigheten på 3,6 prosent, mens det totalt var 102.000 arbeidssøkende.

AKU-ledigheten måler de som aktivt søker etter arbeid og ikke bare den registrerte arbeidsledigheten som NAV kommer med i slutten av hver måned. Bianca Midbøe (28) var i to år en av de arbeidssøkende.

Mastergrad

Hun er utdannet grafisk designer og har også en mastergrad i visuell kommunikasjon med toppkarakteren «A» fra en av Englands mest anerkjente skoler. Men toppkarakterer og god utdanning til tross, ingen hadde bruk for Bianca etter endt utdanning.

Frustrasjonen over manglende jobbtilbud og et liv som arbeidsledig tok etter hvert overhånd. I et følelsesladet leserinnlegg i Bergens Tidende for litt over et år siden skrev den daværende 27-åringen «Alt jeg ønsker er en sjanse. Jeg søker på alt, ingen vil ha meg».

Innlegget ble delt og kommentert i et høyt tempo i sosiale medier. Bianca fikk en strøm av sympatierklæringer.

- Hvorfor skrev du innlegget?

- Det var et siste rop om hjelp.

Bianca hevder hun hele tiden prøvde å få hjelp av NAV og forskjellige systemer, men hevder ingen ville hjelpe henne.

- Jeg fikk høre at jeg var godt utdannet, og at en oppegående person som meg burde ha gode sjanser på egen hånd, svarer Bianca.

Nettavisen Økonomi har forelagt påstandene fra Bianca overfor NAV, men ettersom Bianca ikke vil frita NAV fra taushetsplikten, kan de ikke kommentere denne kritikken.

Kjempedårlig

- Bare fordi du er frisk og rask og er godt utdannet, kan du ikke få hjelp. Det synes jeg er kjempedårlig gjort, sier Bianca. Hun prøvde bemanningsbyrårer og butikkjobber, uten hell.

- Ingen ville ha meg i butikk, med en så god utdanning.

I løpet av drøye to år sendte hun «sannsynligvis opp mot tusen søknader» på alle typer stillinger og var på over 20 intervjuer, uten suksess.

Og selv om nyutdannede oppfordres til å søke, var tilbakemeldingen alltid den samme: «Du kunne ikke gjort noe annerledes på intervjuet, vi valgte bare å gå for en kandidat med mer erfaring».

Søkte på alt

- Jeg søkte på «alt», som digital markedsfører, ansvarlig for sosiale medier, men det er mange om beinet, konstaterer 28-åringen.

- Det var ganske deprimerende.

- Ja, hvor langt nede var du egentlig?

- Jeg hadde ikke lyst til å våkne om morgenen, bare ligge i sengen og hate livet. Du går på intervjuer og skal fortelle om hvor fantastisk du er etter akkurat å ha fått et avslag på en annen jobb. Jeg måtte begynne hos psykolog og var langt nede, medgir Bianca.

Fikk ikke hjelp

- Hva var det aller verste med å gå ledig?

- Alle vil komme med råd og gi deg tips, men det er ikke mange som forstår hvordan det er å gå arbeidsledig så lenge. Jeg fikk ikke hjelp, verken økonomisk eller av systemet. Nav var ikke interessert i meg, enda jeg var der ganske ofte og spurte om hjelp. Det var hos Nav jeg føler meg mest sviktet.

- Hvorfor tror du at du fikk alle avslagene, hva manglet du?

- Jeg fikk beskjed om at jeg manglet relevant erfaring. Jeg hadde ikke jobbet, kun studert i fem år, etter at jeg var ferdig videregående, svarer Bianca.

STARTET EGET SELSKAP: Løsningen for Bianca Midbøe ble å starte et eget selskap.

Hun synes dette er et paradoks, ettersom nyutdannede i en del av stillingsannonsene ble oppfordret til å søke.

- Men min manglende erfaring ble alltid bruk som grunn. Jeg er klar over at grafisk design er en pressbransje, men jeg hadde jobbet hardt på skolen og fått toppkarakter på masteroppgaven, sier Bianca.

Overutdannet?

- Jeg tror jeg var overutdannet for de grafiske designerjobbene, at det ikke var vanlig å ha en mastergrad her.

Derfor ble det også to tøffe år økonomisk, der Bianca måtte leve på ektemannens inntekt, men det er vanskelig å leve på bare én inntekt. I tillegg fikk paret leie en bolig billig fra hans foreldre. Det hjalp.

- Hvis ikke, hadde vi slitt enda mer,

Men så, etter to å uten jobb og mange avslag, etablerte Bianca i februar i år eget selskap. Det angrer hun ikke på.

Gikk lei

- Jeg var litt lei og fant ut at jeg ville starte eget selskap som drev med laserkutting (kraftig laser til å kutte i ulike materialer med stor nøyaktighet, red.anm.). Det er ganske spesielt, men noe jeg hadde tenkt på siden jeg var ferdig med skolen i 2016.

Slike maskiner koster over 100.000 kroner, men via en låneordning kan Bianca bruke den så mye hun vil i det nystartede firmaet BMDesign.



- Det har gått kjempebra, jeg er allerede i pluss og har kunder fra hele Norge. Det er kjekt å drive det med jeg gjør, og jeg har masse bestillinger.

- Så hva er ditt råd til andre arbeidsledige etter det du har vært igjennom?

- Det er det som er problemet, jeg fikk jo aldri noen jobb. Men rådet må jo være og stå på. Snakk med de rundt deg om hvordan du har det, spesielt om du ikke har det bra. Og så er det fint om du har mulighet til å drive med noe på egenhånd som kan gi litt inntekt, eventuelt bare noe positivt å fylle dagene med.