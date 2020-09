Biden la ut sarkastisk foto som svar på Trump-leirens angrep

President Donald Trump møter Joe Biden til valgkampens første TV-debatt.

OSLO/NEW YORK (Nettavisen): Det hersker stor spenning før kveldens store TV-debatt. Hele 74 prosent av amerikanske velgere oppgir at de vil se debatten.

Debatten modereres av nyhetsanker Chris Wallace på Fox News. De 90 minuttene skal brukes til å diskutere seks ulike temaer: Høyesterett, koronapandemien, økonomien, rase og vold i byene og integriteten ved valget. De vil få 15 minutter til å diskutere hvert emne.

På forhånd har begge sider forsøkt å forbedre sjansene for å vinne debatten. President Trumps kampanje har foreslått uavhengig inspeksjon for å avdekke om Joe Biden bruker elektroniske ørepropper - for å kommunisere med rådgivere underveis i debatten. Dette har blitt kalt absurd, og avvises på det sterkeste av Biden-kampanjen.

Presidenten har også bedt om en doptest på forhånd av debatten.

En drøy time før debatten starter kl. 03.00 norsk tid, kom Biden med et sarkastisk svar på Trump-kampanjens angrep.

Med et bilde av iPhone-ørepropper og en boks med iskrem, skriver han:

«Det er debatt i kveld. Så jeg har øreproppene og ytelsesforskerne klare.»