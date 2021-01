– Biden vil knuse Trumps drømmeprosjekt på første dag som president

Saken har skapt massive protester i USA. Nå vil Biden stanse Trumps oljeledning en gang for alle.

Donald Trump gjorde utbyggingen av rørledningen Keystone XL, verdt ni milliarder amerikanske dollar, til sin hjertesak.

Barack Obama nektet - etter litt betenkningstid - å la TransCanada bygge den 1.897 kilometer lange rørledningen fra Alberta i Canada til USA, men Trump omgjorde vedtaket som noe av det første han gjorde som president i 2017.

Forklaringen var at rørledningen vil bety flere jobber i USA og at det var i nasjonens interesse i lys av Trumps slagord om å sette «America First», og at dette var viktigere enn klimahensynet.

Stoppes



Byggingen av rørledningen er for lengst i gang - men nå har saken tatt en ny vending:

Joe Biden blir offisielt innsatt som president onsdag og har ifølge stabsjef Ron Klain ti vedtak han planlegger å iverksette samme dag.

Ifølge canadiske CBC er vrakingen av den omstridte oljeledningen et av punktene på listen.

Lørdag nevnte Klain å melde USA inn i Parisavtalen igjen og opphevingen av forbudet mot innvandring fra visse muslimske land som to av punktene. Keystone ble imidlertid ikke nevnt.

Enorme mengder olje



I fjor høst uttalte Biden at han ville omgjøre Trumps vedtak og vrake den, til tross for at Canadas statsminister Justin Trudeau har forsøkt å overtale ham til å la byggingen fortsette.

Keystone skulle koble sammen oljerørnettverk i Canada og USA for å frakte hundretusener av tonn tungolje.

Miljøorganisasjoner, urbefolkningsgrupper og enkelte grunneiere har vært sterkt imot rørledningsprosjektet, og har dessuten ønsket å stoppe Canadas oljesand-produksjon, som i seg selv er kontroversiell.

Kanadiske krefter jobber imidlertid for oljeledning og Canadas ambassadør til USA har uttalt at rørledningen passer klimaplanene til begge land.

Delsstatminister i Alberta, Jason Kenney, har dessuten uttalt at en kansellering vil føre til tap av jobber, svekke forholdet mellom USA og Canada og undergrave Amerikas nasjonale sikkerhet ettersom de blir mer avhenging av import fra Opec-land.

