Bildene vekker oppsikt - nå reagerer Vinmonopolet: - Hold dere i ro

OSLO (Nettavisen): I kommuene som grenser mot hovedstaden har det dannet seg nær sagt endeløse køer ved polutsalgene lørdag. Stengingen i Oslo har sendt en rekke osloborgere ut av byen for å handle til lørdagshyggen.

Pressesjef Jens Nordahl i Vinmonopolet er krystallklar i sin oppfordring til sine kunder.

- Myndighetenes tiltak nå har et svært alvorlig bakteppe og handler om å unngå en tredje smittebølge. Myndighetene gjør det de kan for å begrense skadene på folkehelsen, og det stiller vi oss hundre prosent bak. Vi ber alle slutte opp om lokale, regionale og nasjonale tiltak - og det betyr at man ikke skal krysse kommunegrensene. Vår beskjed til våre kunder er klar - forhold dere i ro, sier Nordahl med stort alvor.

- Ingen skal være redde for at vi går tomme for enkelte varer. Koronasituasjonen internasjonalt med stengte barer og restauranter gjør at det er kjøpers marked og mye vin tilgjengelig.

Rustet for pågang

Polet opplevde markant økning i trafikken til nettsidene og hjemleveringstjenesten etter at lukkingen av fysiske butikker ble kjent.

- Jeg har ikke nøyaktige tall ennå som sier noe om hvor mye vi øker, men vi har oppbemannet og er klare for en ventet økt pågang både i dag og kommende uke, sier Nordahl.

Leveringstiden etter bestilling av hjemlevering er på rundt syv dager.

Sterk økning på Polet

Vinmonopolet solgte varer for 25 millliarder kroner i fjor, opp fra 18 milliarder året før. 98 prosent av salget skjedde i de fysiske butikkene. Kundetallet økte 20 prosent, varemengden (antall flasker solgt) 40 prosent og omsetningen med 44 prosent.

Kjøpers marked slår ikke nødvendigvis inn i lavere priser til forbruker. Norske vinimportører, som selger til Vinmonopolet, handler i euro og dollar med utenlandske vinprodusenter og med en svekket norsk krone gjennom fjoråret, fikk nordmenn høyere pris på importerte varer. Ved årsskiftet ble alkoholavgiftene satt ned 6,8 prosent.

- Det er et veldig komplekst prisbilde som mange ikke er klar over. Næringskjeden som skal ha betalt er produsent, altså vinbonden, grossist og ofte distributør. Vi har et påslag på 12,5 prosent og så kommer alkoholavgift og merverdiavgifter på toppen av det, forklarer pressesjefen.

