Bill Gates kjøper miljøvennlig yacht til seks milliarder kroner

Verdens nest-rikeste mann, Bill Gates, har kjøpt seg selv en futuristisk superyacht som går utelukkende på flytende hydrogen.

Det skriver blant andre The Telegraph og Daily Mail.

De hevder at Gates har punget ut nærmere seks milliarder kroner for «Aqua» etter at plantegningene ble vist fram på Monaco Yacht Show i fjor.

Luksusskipet er på 112,77 meter, har fem forskjellige dekk, plass til 14 gjester, 31 ansatte, en gym, et yoga-studio, sminkerom, massasjestudio og badebasseng.

Men det kanskje mest imponerende attributtet ved båten, er ikke synlig med det blotte øye.

Flytende hydrogen

To vakuum-forseglede tanker på til sammen 28 tonn, hvor temperaturen måler -253° C, inneholder flytende hydrogen som gir strøm til skipet.

Gates er kjent for å ta seg jevnlige ferier på yachter, men dette er derimot første gangen han har kjøpt en. Tidligere pleide han nemlig å leie båter for å ta turer til Middelhavet.

Det nye fartøyet forventes å være ferdig i 2024.

BASSENG: «Aqua» har en egen «infinity pool» i akterenden av yachten. Foto: Sinot Exclusive Yacht Design / Facebook

FEM DEKK: Yachten har fem dekk og rommer 14 gjester, samt 31 ansatte. Foto: Sinot Exclusive Yacht Design / Facebook

Måten båten fungerer på er at hydrogenet pumpes gjennom en spesiell type brenselcelle som omdanner det til elektrisitet, mens den bare slipper ut vann som kan pumpes ut i havet.

- Ved å investere i energiinnovasjoner, kan vi bygge videre på fremdriften vi har gjort med å distribuere dagens teknologi som fornybar energi, som vil bidra til å akselerere overgangen fra fossilt brennstoff til en fremtid med pålitelig og rimelig karbonfri strøm, sa Gates ifølge Daily Mail.

NY BÅT: Bill Gates har dratt kortet og skaffet seg sin første superyacht. Foto: Jonathan Gibbons (AP)

Krysser Atlanteren på én tank

Til tross for den nye drivstoffkilden, er fartøyet i stand til å nå 17 knop og reise over 6.000 kilometer før man må fylle på igjen. Med andre ord nok til å komme seg over Atlanterhavet, fra New York til Southampton.

Da planene for «Aqua» ble avduket, var det bare et konsept, men Gates' beslutning om å bygge den blir sett på som en milepæl.

LUKSUS: Yachten «Aqua» kan bli din til den nette summen av rundt seks milliarder kroner. Foto: Sinot Exclusive Yacht Design / Facebook

Designer Sander Sinot håper nå båten vil bane vei for en mer økologisk fremtid for superyachtindustrien.

- Med hvert prosjekt utfordrer jeg teamet mitt og meg selv til å overgå oss selv. For å skape «Aqua» hentet vi inspirasjon fra livsstilen til en kresen, fremtidsrettet eier, den flytende allsidigheten til vann og nyskapende teknologi for å kombinere dette til en superyacht med virkelig innovative funksjoner, sa han.

