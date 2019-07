Bill Gates rykker ned: Bernard Arnault er nå på andreplass på listen over verdens rikeste mennesker

For første gang i listens historie er ikke Bill Gates på topp to. Jeff Bezos topper fortsatt listen, samtidig som privatlivet hans får oppmerksomhet.

LOS ANGELES (Nettavisen): Bill Gates er ikke lenger verdens nest rikeste person. Han er nå passert av den franske milliardæren Bernard Arnault (70), melder Bloomberg.

LVMH-sjefens formue har skutt i været dette året, og Arnault er nå verdt omtrent 108 milliarder dollar, noe som tilsvarer 927 milliarder kroner med dagens valutakurs.

Med det har han passert Gates på Bloombergs milliardærliste. Microsoft-gründeren har ifølge mediehuset omtrent en milliard dollar mindre i formue enn franskmannen.

Styrer luksusimperium

Dette er første gang siden Bloombergs liste ble opprettet for syv år siden at Bill Gates ikke er blant topp to. Også på Forbes liste over verdens rikeste hadde Arnault og Gates byttet plass, skriver CNN.

Franske Bernard Arnault styrer et imperium som kontrollerer omtrent 70 merker, blant annet Louis Vuitton, Christan Dior og Givenchy. Det har også kontroll over champagnemerket Dom Pérignon og Sephora, som selger skjønnhetsprodukter.

ANDREPLASS: Bernard Arnault er nå verdens nest rikeste mann. Foto: Joel Saget (AFP/NTB Scanpix)

Ifølge Bloomberg har Arnaults formue steget med rundt 39 milliarder dollar i 2019, noe som er desidert mest av alle de 500 personene på Bloombergs liste.

Bloomberg skriver imidlertid at Bill Gates ville vært helt på toppen av listen, hvis ikke det hadde vært for hans donasjoner til filantropi. Gates har gitt mer enn 35 milliarder dollar til Bill & Melinda Gates Foundation.

Bezos avbildet med kjæresten

Amazon-gründer Jeff Bezos topper fortsatt listen over verdens rikeste mennesker. Han har imidlertid fått mest oppmerksomhet for privatlivet det siste året.

I starten av januar ble det kjent at Jeff Bezos skulle skille seg fra kona gjennom 25 år, Mackenzie. Etter lange forhandlinger ble det klart at Mackenzie Bezos fikk med seg omtrent 300 milliarder kroner i det som ble omtalt som tidenes dyreste skilsmisse.

Jeff Bezos skal ha hatt en affære med Lauren Sanchez mens han fortsatt var gift. Saken ble enda mer pikant ettersom Sanchez var gift med Patrick Whitesell, en venn av Bezos.

Ting tyder imidlertid på at forholdet mellom Bezos og Sanchez lever i beste velgående etter skilsmissen. I helgen ble paret avbildet under Wimbledon-turneringen, og de skal ikke ha lagt skul på følelsene for hverandre.

PAR: Jeff Bezos og Lauren Sanchez under helgens Wimbledon-turnering. Foto: Mike Egerton (Pa Photos/NTB Scanpix)

FØLELSER: Jeff Bezos og Lauren Sanchez holdt ikke igjen på Wimbledon-tribunen. Foto: Pool (Reuters/NTB scanpix)

Ifølge Page Six har paret tilbrakt sommeren sammen og forholdet er seriøst. En kilde antyder til og med til magasinet at et giftemål kan være på trappene.