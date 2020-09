Biltemas bønn blir ikke hørt: – Utrolig skuffende

Nikolai Astrup (H) griper ikke inn i saken, og Biltema får fortsatt ikke selge varer til bil i Stavanger.

STAVANGER (Nettavisen Økonomi:) I forrige uke kom Biltema-sjef Dag Bergby med en innstendig bønn til kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) om hjelp til å få selge produktene sine i Stavanger.

Bakgrunnen var at Biltema i to omganger har blitt nektet å selge varer i kategorien detaljhandel av Fylkesmannen, ettersom konsernet har plassert varehuset sitt på en tomt som er regulert for såkalt «plasskrevende handel».

Frps Sylvi Listhaug var blant politikerne som gikk hardt ut mot det hun omtalte som «regelrytteri som rett og slett grenser til galskap».

Etter møtet med Biltema, stilte Listhaugs kollega på Stortinget Roy Steffensen (Frp) et skriftlig spørsmål til Astrup for å få avklart ministerens standpunkt i saken.

Torsdag er svaret fra ministeren klart: Astrup skriver at han ikke kan se at departementet har grunnlag for å gripe inn i saken, og Fylkesmannens vedtak blir stående.

KATALOGEN: Daglig leder Dag Bergby i Biltema Norge blar gjennom et utvalg av produktene han ikke får selge, inkludert varer til bilpleie, båt, kontor, motorsykkel og multimedia. Foto: Magnus Ekeli Mullis

Mener Høyre bør innlede landsmøtet med et minutts stillhet

Biltema på Forus får kun lov til å selge byggevarer og verktøy, som utgjør rundt en tredjedel av konsernets produkter. Den svenske kjeden får ikke lov til å selge varer knyttet til bil, sykkel, båt, fritid, kontor, multimedia og så videre.

Etter at Stavanger-politikerne vedtok å gi dispensasjon for at Biltema kunne selge hele varesortimentet sitt på Forus, klaget Fylkesmannen i Rogaland på vedtaket. Begrunnelsen var at Biltemas varer ville være i strid med kommuneplanen om handel, og ville kunne bidra til å flytte handelen fra sentrum til varehuset på Forus.

Astrup viser til at daværende kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) behandlet spørsmålet i 2018 også, og departementet heller ikke da kunne se at Fylkesmannen hadde gjort noe feil.

Frps Roy Steffensen mener ministerens manglende inngripen er hårreisende, og skal sende et nytt spørsmål til Astrup.

– Dette er et molbovedtak som det med en handlekraftig statsråd burde tatt fem minutter å oppheve. Hvis Høyre mener alvor med at Biltema ikke får selge bilrelaterte varer i sitt nye moderne varehus, så bør de innlede helgens landsmøte med et minutts stillhet fordi siste rest av sunn fornuft har forsvunnet, sier Steffensen.

BEKLAGER: Kundene på Biltema i Stavanger blir ved ankomst møtt med en gigantisk forklaring på hvorfor kun en tredjedel av kjedens varer befinner seg i varehuset. Foto: Magnus Ekeli Mullis

Han peker på at forvaltningsloven tydelig sier at et forvaltningsorgan kan «omgjøre egne vedtak uten at det er påklaget dersom endringen ikke er til skade for noen som vedtaket retter seg mot eller direkte tilgodeser».

I sitt oppfølgingsspørsmål vil Steffensen spørre Astrup om hvorfor ministeren ikke aktivt benytter seg av muligheten til å omgjøre vedtaket.

– Her står et moderne varehus klar til å ansette flere titalls mennesker så fort de får tillatelse. Varehuset ligger i et område med en rekke andre butikker som Elkjøp, Monter, XXL, Jernia og så videre. Det er ingen logikk i å nekte dem å selge sitt hele sortiment, sier Steffensen, som mener ministeren burde lyttet til lokaldemokratiet.

FRUSTRERT: – Her burde Høyre lyttet til lokaldemokratiet og næringslivet, ikke byråkratene hos fylkesmannen, sier stortingsrepresentant Roy Steffensen (Frp) Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Stavanger Frp-leder Mats Danielsen trekker frem at stortingsrepresentant Aleksander Stokkebø (H) senest i forrige uke mente at Biltema-saken var et godt eksempel på at lokaldemokratiet blir overkjørt.

– Høyre taler med to tunger for tiden. Svaret til Astrup er bare trist for Stavanger og for hele regionen vår. Vi går glipp av enormt med arbeidsplasser på grunn av en minister som prioriterer vedtakene til fylkesmenn over lokaldemokratiet, sier Danielsen.

– Fylkesmannens jobb å påse at kommunens reguleringsplan blir ivaretatt

Nettavisen Økonomi har sendt en henvendelse til Astrup om å utdype svaret på spørsmålet fra Frps Steffensen, og å svare på kritikken i denne artikkelen.

I forrige uke svarte Astrup til Nettavisen at Fylkesmannen skal forholde seg til reguleringsplanene som kommunene vedtar.

–Hvis en kommune regulerer en tomt til plasskrevende handel, så er det fylkesmannens jobb å påse at kommunens reguleringsplan blir ivaretatt. Som oftest reguleres tomter til plasskrevende handel for å støtte opp om sentrumshandelen i konkurransen med bilbaserte kjøpesentre, skriver Astrup.

GRIPER IKKE INN: Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) skriver at han ikke kommer til å gripe inn i saken om Biltema på Forus i Stavanger. Foto: (NTB scanpix)