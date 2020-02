Biotek-aksjer kan dobles på kort tid

Etter å ha falt kraftig de seneste årene, så er det nå utløst flere svært positive tekniske signaler for begge disse to biotek-aksjene på Oslo Børs.

Aksjeanalyser.com, som leverer omfattende uavhengige analysetjenester for nordiske investorer, har i dag sett nærmere på Targovax (ticker på Oslo Børs: TRVX) og Nordic Nanovector (ticker på Oslo Børs: NANO).



Begge disse aksjene har det til felles at de har falt kraftig de seneste par årene, mens det nå den seneste tiden er utløst flere svært positive tekniske signaler for begge disse aksjene.

Aksjeanalyser.com tror begge disse aksjene nå kan stå foran en kraftig oppgang i tiden fremover, og ser en mulig dobling for begge disse aksjene iløpet av gjerne kort tid.



I dag har Aksjeanalyser.com sett nærmere på to andre biotek-aksjer på Oslo Børs, og det er altså Targovax (ticker på Oslo Børs: TRVX) og Nordic Nanovector (ticker på Oslo Børs: NANO).

Kort om Targovax (ticker på Oslo Børs: TRVX)

Targovax er et klinisk immunonkologi-selskap som fokuserer på utvikling av målrettet immunterapi for kreftpasienter. Selskapet har en bred og diversifisert portefølje av immunterapi-baserte legemidler under utvikling, basert på forskning fra Radiumhospitalet i Oslo og fra Finland.

For mer informasjon om Targovax, se selskapets hjemmesider her: https://www.targovax.com/en/

Teknisk Analyse av Targovax (ticker på Oslo Børs: TRVX)

Targovax (ticker på Oslo Børs: TRVX) har vist en veldig svak utvikling siden begynnelsen av 2017, og frem til nå nylig og innenfor en langsiktig fallende trend (jf. ukediagram nedenfor).

Nå er det imidlertid den seneste tiden utløst flere svært positive tekniske signaler for Targovax (TRVX), og blant annet så har aksjen nå brutt ut av denne langsiktige fallende trenden.

Videre så har det blitt utløst det som heter 'Golden Cross signal', og som er et kraftig positivt teknisk signal, og som utløses når 50-dagers glidende gjennomsnitt for aksjen bryter over 200-dagers glidende gjennomsnitt (jf. dagdiagram, og i begynnelsen av 2020).



Aksjen fikk et kraftig løft fra slutten av 2019 og til begynnelsen av 2020, og har så korrigert ned igjen, men nå finner aksjen betydelig teknisk støtte rundt 50-dagers glidende gjennomsnitt og rundt NOK 7.00-nivået (jf. dagdiagram).



Ulike momentum-indikatorer som RSI, Stochastics og MACD signaliserer alle at aksjen nå kan stå foran en ny vending opp på kort sikt.



Aksjeanalyser.com sin egen tekniske og kvantitative analysemodell, SignalListen, har vært i kjøpssignal nå for Targovax (TRVX) siden begynnelsen av desember 2019 (jf. diagram 'SignalListen').



Potensialet for Targovax-aksjen vurderes til å være NOK 10.00 - 15.00, og det gjerne i løpet av kort tid (1-3 måneder).



Det som vil kunne endre det i dag svært positive tekniske bildet for Targovax (TRVX) vil være om aksjen skulle få et etablert brudd ned under NOK 7.00-nivået, og under 200-dagers glidende gjennomsnitt (som i dag er rundt NOK 6.00), jf. dagdiagram.



Basert på dette samlede svært positive tekniske bildet for Targovax (ticker på Oslo Børs: TRVX) så vurderer Aksjeanalyser.com aksjen som en interessant og spennende kjøpskandidat.



Til slutt skal det nevnes at både Targovax (TRVX) og Nordic Nanovector er veldig volatile aksjer, og som altså svinger veldig mye, og dermed innebærer det naturligvis også svært høy risiko ved å investere i slike volatile aksjer som disse to aksjene er.



Aksjeanalyser.com har ihvertfall svært stor tro på begge disse to biotek-aksjene på Oslo Børs, og mener de begge har potensiale til å kunne dobles i løpet av gjerne så kort tid som bare de neste 1-3 måneder. Så veldig stort potensiale, men også svært høy risiko.



Teknisk Analyse av Targovax (ticker på Oslo Børs: TRVX):



Kort om Nordic Nanovector (ticker på Oslo Børs: NANO)

Nordic Nanovector utvikler og kommersialiserer innovativ behandling for krefttyper som er vanskelig å behandle, ved bruk av selskapets patentbeskyttede, målrettede teknologi. Selskapets fremste produktkandidat, Betalutin(TM), tar sikte på å forlenge og forbedre livskvaliteten til mennesker som lider av non-Hodgkin Lymfom (NHL).

For mer informasjon om Nordic Nanovector, se selskapets hjemmesider her: http://www.nordicnanovector.com/



Teknisk Analyse av Nordic Nanovector (ticker på Oslo Børs: NANO)

Nordic Nanovector (ticker på Oslo Børs: NANO) har brutt ut av den bratt fallende trenden den har vært i siden slutten 2018 (jf. ukechart).



Ulike momentum-indikatorer som RSI og Stochastics viser positiv divergens i forhold til aksjekursen, og dette er ofte et godt signal om en positiv vending opp for aksjen. MACD er også iferd med å utløse kjøpssignal for aksjen.



Det er ellers en mulig stor omvendt hode-skulder formasjon for aksjen, og hvor vi nå kanskje ser etableringen av skulder nr to (jf. dag og ukediagram).



Samlet sett så virker NANO veldig interessant på dagens kursnivå, og den synes å finne god teknisk støtte nå rundt NOK 25.00-nivået (jf. dagdiagram).



Basert på det samlede tekniske bildet for NANO så vurderer Aksjeanalyser.com NANO som en interessant og spennende aksje å kjøpe rundt dagens kursnivå.

Aksjeanalyser.com ser et potensiale for NANO opp mot NOK 45.00 - 50.00, og det gjerne i løpet av kort tid.

Til slutt skal det nevnes at aksjen er svært volatil, og det innebærer således også veldig høy risiko ved å investere i aksjen.

Det som vil kunne endre det tekniske bildet slik Aksjeanalyser.com vurderer det i dag for NANO, vil være om aksjen skulle bryte ned under NOK 23.00-nivået.

Slik det samlede tekniske bildet er i dag for NANO så vurderer Aksjeanalyser.com aksjen som en veldig interessant og spennende kjøpskandidat, og hvor Aksjeanalyser.com altså ser et potensiale for aksjen opp mot NOK 45.00 - 50.00, og det gjerne i løpet av kort tid.

Teknisk Analyse av Nordic Nanovector (ticker på Oslo Børs: NANO):