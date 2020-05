Bioteknologiselskap dumpet aksjer for nesten 300 millioner etter positive koronavaksine-resultater

Det amerikanske farmasiselskapet Moderna meldte om positive resultater for en ny koronavaksine. Så dumpet to av toppene aksjer for nesten 300 millioner kroner.

Modernas aksjekurs steg så mye som 30 prosent på mandag, etter at bioteknologiselskapet kunngjorde at de hadde lovende resultater for en ny vaksine mot koronaviruset.

Mens investorene skyndte seg med å kaste seg på bølgen, var to på innsiden allerede på vei mot utgangsdøren.

Modernas økonomisjef og medisinske sjef utførte nemlig opsjoner og solgte aksjer for totalt nesten 300 millioner norske kroner mandag og tirsdag.

Det viser SEC-innleveringer som CNN Business hevder å ha hatt tilgang på.

UNDER LUPEN: Massachusetts-selskapet Moderna granskes med argusøyne etter å ha levert positive resultater for en ny koronavaksine. Foto: Joseph Prezioso (AFP)

Innsidehandelplaner

Salget skjedde etter at Moderna begeistret Wall Street, ved å kunngjøre oppmuntrende studier om en ny vaksine, før markedene åpnet mandag. Modernas markedsverdi økte til over 289 milliarder kroner - selv om selskapet ikke har markedsførte produkter.

Etter å ha nådd en topp på 87 dollar (omtrent 870 NOK) på mandag, har Modernas aksjekurs siden trukket seg tilbake til under 70 dollar (omtrent 700 NOK). Dette fordi medisinske eksperter har sådd tvil om viktigheten av de tidlige funnene.

Verdipapirtransaksjonene ble gjort gjennom automatiserte innsidehandelplaner, kjent som 10b5-1-planer, som legger frem fremtidige aksjehandler til fastsatte kurser eller på fastsatte datoer.

Lorence Kim, Modernas økonomisjef, utnyttet mandag 241.000 opsjoner for nesten 30 millioner kroner. Deretter solgte han dem umiddelbart for nesten 198 millioner og skapte således et overskudd på nesten 168 millioner.

Dagen etter brukte Tal Zaks, Modernas medisinske sjef, nesten 15 millioner kroner på å utøve opsjoner. Han solgte umiddelbart aksjene for over 97 millioner og utløste dermed et overskudd på 82 millioner.

- Helt forferdelig

Moderna sier i en uttalelse at salgene ble utført under 10b5-1-handelsplaner som ble etablert på forhånd, samt at transaksjonene automatisk ble utført «i henhold til disse handelsplanene».

En av de som reagerer sterkest på dumpingen er Charles M. Elson. Han er ekspert på selskapsledelse ved University of Delaware og mener aksjesalget i Moderna understreker hvorfor han alltid har trodd at ledere ikke burde selge aksjer mens de er i selskapet.

- Selv om det kan gjøres lovlig, fremstår det helt forferdelig fordi det viser at du har et bedre sted å sette pengene dine. Det viser en mangel på tillit til selskapet ditt fremover, sier han.

REAGERER: Charles M. Elson reagerer kraftig på Moderna-aksjesalget. Foto: University of Delaware

Selv om det heldige tidspunktet for transaksjonene får flere til å heve øyenbrynene, tar Charles Whitehead, professor ved Cornell Law School, dem i forsvar. Han mener aksjesalget ikke så ut til å heve noen lovlige røde flagg.

- Det er ikke noe galt med disse handlene. Det er hva en 10b5-1-plan er ment for, forutsatt at kravene er oppfylt, mener han.

Ned 16 prosent

Disse planene regulerer når og hvor mange aksjer selskapets innsidere, inkludert styremedlemmer og ledere, har lov til å selge. Transaksjonene utføres vanligvis automatisk, uten at innsiderne gjør noe.

Tirsdag hadde Moderna-aksjene dalt med 10 prosent, ned til 67,05 dollar (omtrent 717 NOK) etter at helsenettstedet STAT konkluderte med at selskapet ikke ga ut nok informasjon til å vite hvor betydningsfull fase 1 er.

Senest torsdag var de helt nede på 67,05 dollar (omtrent 670 NOK), en nedgang på 16 prosent fra mandagens avslutning.

Fredag slo aksjene riktig nok tilbake med to prosent, opp til 68,60 dollar (omtrent 686 NOK), etter at USAs immunolog Anthony Fauci uttalte seg entusiastisk om funnene.

Lover vaksine i januar

Moderna er et av firmaene som jobber intenst med å utvikle en vaksine mot koronaviruset. Vaksinen som selskapet forsøker å utvikle, produserer antistoffer som skal hindre viruset i å angripe folks celler.

Selskapet sier at de har gjort forsøk på flere titalls deltakere, og at åtte av dem utviklet antistoffer på samme nivå som det man ser hos folk som var smittet av viruset og er blitt bra igjen.

USAs mat- og legemiddeltilsyn FDA har godkjent at utviklingen av Modernas vaksine går videre til en ny fase.

Om videre forsøk går bra, hevder selskapet at de kan ha klar en vaksine i januar neste år.