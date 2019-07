Bitcoins Norge tapte over 4 millioner kroner i dataangrep

Kunder av Bitcoins Norge vil få utbetalt verdiene de hadde hos selskapet 7. mai, lover eieren. Krytpobørsen tapte nylig over 4 millioner kroner i dataangrep.

Bitcoins Norge hevder å ha solgt all kryptovaluta det hadde tilgjengelig for å sikre kundenes verdier per 7. mai i år. Dette skal ha vært tidspunktet da selskapet ble orientert om flere alvorlige dataangrep mot selskapet som leverer handels- og teknologiplattformen til kryptovaluta-børsen Bitcoins Norge.

– Jeg kan bekrefte at det er sikret midler som nå står i en bank i USA som heter M.Y. Safra Bank. Det er sikret midler som sannsynligvis betales ut neste uke, skriver daglig leder og eier Ole-Andre Torjussen i en Facebook-oppdatering tirsdag formiddag.

Den 7. mai i år sto bitcoinkursen i 5.786 dollar. Siden det har kursen steget kraftig. Flere kunder har derfor reagert kraftig på at de bare vil få ut verdien fra 7. mai av sine bitcoin, ifølge Dagens Næringsliv.

Slapp bombe per epost

I en oppdatering senere tirsdag skriver Torjussen at det «totalt forsvant kryptovaluta til en verdi av 500.000 dollar den 7. mai … dette beløpet utgjør kun en liten andel av den totale beholdningen til Bitcoins Norges kunder». Tapet utgjør rundt 4,3 millioner kroner etter dagens kurs.

– Vi jobber nå videre med mulighetene for å oppnå forsikringsdekning for tap kundene våre har hatt ut over beholdningen den 7. mai, skriver Torjussen.

I flere uker har kryptobørsen Bitcoins Norge lagt ut meldinger på sin Facebook-side om tekniske problemer i forbindelse med oppdatering av programvare og sikkerhetsfunksjoner. Mandag kveld slapp selskapet den store bomben. En av Norges største kryptobørser, som selv oppgir å ha 25.000 nordmenn som kunder, hevder å ha blitt hacket, skriver DN, som har fulgt saken tett.

Ansvar kun for innskudd

På spørsmål fra avisen om hvorfor det bare er verdiene per 7. mai som kundene får tilbakebetalt, svarer Torjussen at selskapet i utgangspunktet bare har erstatningsansvar for det opprinnelige valutainnskuddet på kundens konto.

– Alle våre kunder vil likevel få betalt ut et beløp i norske kroner tilsvarende verdien de hadde i kryptovaluta hos oss den 7. mai 2019, skriver han. Teksten ligger ute på Bitcoins Norges Facebook-side.

Kryptobørsens forsikringsselskap, If, bekrefter at selskapet har en datakriminalitetsforsikring hos If, men avviser at forsikringen dekker eventuelle tap på børskundenes Bitcoin-posisjoner.

– Det er ikke bare Bitcoins Norge som har markedsført dette litt feil og gitt inntrykk av at selve transaksjonen og investeringen også er forsikret. Det er det ikke, sier informasjonsdirektør Jon Berge.

