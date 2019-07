Bitcoins Norge varsler kundeutbetalinger

Bitcoins Norge sier i en ny oppdatering at kundeutbetalingene vil komme denne uken, skriver Dagens Næringsliv.

Ole-Andre Torjussen, som driver og eier kryptobørsen, skriver i en epost til avisen at Bitcoins denne uken prøver å betale tilbake verdiene kundene hadde i bitcoins 1. mai.

– Vi kan bekrefte og garantere at en utbetaling nummer to kommer til å skje, og at alle kunder får en høyere erstatning enn kursen var 1. mai, skriver Torjussen.

Les også: Nettavisen misbrukt i svindelforsøk for Bitcoin-reklame

Meldingen kommer to uker etter at Bitcoins Norges kunder fikk beskjed om at selskapet skulle stanse all handel og selge unna kundenes kryptovaluta som følge av et dataangrep.

Les også: Bitcoins Norge tapte over 4 millioner kroner i dataangrep

Mange kunder har tidligere reagert på at de ville få utbetalt summen fra 1. mai. Da kostet en bitcoin litt over 5.000 dollar stykket. I slutten av juni hadde kursen doblet seg, og en bitcoin kostet over 10.000 dollar.

DN oversendte mandag flere spørsmål til Torjussen, men har ikke fått svar.