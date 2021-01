Bjarne Brøndbo satser 35 millioner kroner i bilbransjen: Skal gjøre familiebedriften størst i Norge

DDE-profilen innrømmer at ungdomsgenerasjonens klimaengasjement gjør inntrykk.

Mange forbinder Bjarne Brøndbo med trønderrock, DDE og «baris» på scenen. Men Brøndbo driver, sammen med kona Lise Greftegreff, også en av Norges største bildel-forretninger – nemlig Bil1din i Namdalen utenfor Namsos.

Brøndbo overtok det som da var et bilopphuggeri etter sin foreldre Arne og Liva i 1980-årene.

Nå satser familiebedriften 35 friske millioner på nye produksjonslokaler som skal ta selskapet i en grønnere retning: Gjenbruk av bildeler og gjenvinning av biler skal gi materialene et lengre liv og hindre at fullt brukbare biler havner på skraphaugen.

– Vi må tenke gjenbruk, og ikke bare bruk- og kast. Varighet og reparasjonmuligheter blir mer og mer viktig, sier Brøndbo.

Verkstedet brant

For to år siden ble 85,7 prosent av materialene i norske vrakbiler gjenvunnet, ifølge Autoretur. Noen av materialene kan selges igjen, mens annet materiale fra bilen kan bli til lyktestolper, stekepanner, kumlokk og hagemøbler.

Dagens og fremtidens bilister stiller langt høyere krav til aktørene i bilbransjen, og bedrifter som Brøndbos må møte forventningene fra kundene. Styrelederen har lagt merke til klimastrømningene i politikken og ikke minst hos ungdomsgenerasjonen.

– Vi tror at folk flest og myndighetene vil legge mer til rette for gjenbruk nå og i tiden fremover. Her vil vi posisjonere oss som markedsledende, sier Brøndbo.

– Har du et genuint miljøengasjement her, eller handler dette utelukkende om forretning?

– Jeg lyver ikke hvis jeg sier at miljøengasjement er en viktig del av vår grunntenkning. Her går næringsvirksomhet og miljøansvar hånd i hånd. Brukte deler blir en svært aktuell varegruppe når bilbransjen også må ta innover seg at klimaansvar er en del av deres hverdag også, sier Brøndbo.

Den nye retningen har riktignok tatt form gjennom de siste tiåret, men ble virkelig akselerert av en brann på familiebedriftens verksted for snart to år side, som trolig var utløst av en kortslutning i en varmekabel.

Et nytt verksted måtte på plass, og Brøndbo-familien fikk tid til å reflektere over hvilken bedrift de ville være i framtiden.

Styrelederen anslår at mellom tre og fire prosent av skadereparasjoner i Norge gjøres med brukte deler. I Sverige er tilsvarende tall 13-14 prosent. Verkstedet som skal stå på plass i mai blir, ifølge Brøndbo selv, en av Skandinavias mest moderne og effektive «fabrikker» for produksjon av brukte bildeler.

– Anlegget vårt skal være av Rolls-Royce-standard, sier Brøndbo og ler.

Sønnene tar over bedriften

I dag bruker den folkekjære DDE-vokalisten nesten all sin tid på bildel-bedriften i Namdalen. Som musiker er han per definisjon arbeidsledig på grunn av koronarestriksjonene. Det er ingen økonomi i at DDE skal dra ut på turné for å spille for 200 personer.

Brøndbo ligger imidlertid ikke på latsiden, og bobler nærmest over av iver når han snakker om framtiden til familiebedriften. Han mener det er et stort, uforløst potensial i bransjen - som Bil1Din er i ferd med å posisjonere seg for.

At det ekteparet Brøndbo på 56 og 60 år skulle investere titalls millioner på et nytt anlegg, var langt ifra selvfølgelig. Det kom som lyn fra klar himmel at sønnene ville ta del i familiebedriften for to år siden. Dermed er også driften sikret for de neste tiårene, og familien kan trygt investere i nye maskiner.

– Våre tre sønner har et glødende engasjement for driften og er svært delaktige i alt som skjer, sier Brøndbo.

Totalt jobber 25 ansatte i bedriften, som i 2019 hadde driftsinntekter verdt omkring 46 millioner kroner og et overskudd på 7,1 millioner.

