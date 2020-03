Bjarne Skeie vant skattesak - slipper å betale tilbake 300 millioner

Staten har tapt kampen mot Skeie Technology AS om leterefusjon på 325 millioner kroner.

I flere år har staten forsøkt å få tilbake leterefusjon fra Skeie Technology AS, som i sin tid ble utbetalt til E&P Holding (tidligere Skeie Energy). Selskapet er eid av Bjarne Skeie, en av Norges rikeste menn, med milliarder i formue.

Statens tapte først søksmålet mot Skeie Technology AS i tingretten, for deretter å vinne fram i lagmannsretten. Nå har Høyesterett behandlet saken.

– Jeg var glad for dommen i tingretten, men så klusset lagmannsretten det til og lagde sin egen juss. Nå har Høyesterett satt ting på plass, og selvsagt er jeg glad, sier Bjarne Skeie til Fædrelandsvennen.

Stridens kjerne har vært om morselskapet Skeie Technology AS kan stå ansvarlig for leterefusjonen som datterselskapet E&P Holding fikk utbetalt i 2009 og 2010. Høyesterett har avgjort at det har selskapet ikke.

Kort fortalt: I 2008 ble E&P Holding tildelt utvinningstillatelser. I den forbindelse undertegnet Skeie Technology AS, som morselskap, en garanti til fordel for staten.

Straffesak

I 2009 og 2010 fikk da Skeie Energy utbetalt leterefusjon på omkring 325 millioner kroner, men i 2014 startet Økokrim etterforskning mot Skeie Energy og seismikkselskapet TGS for skatteunndragelse.

Skattemyndighetene og Økokrim mente at leterefusjonen som Skeie Energy hadde fått utbetalt, egentlig ikke hadde gått til oljeleting. TGS-Nopec hadde solgt seismiske data til Skeie Energy, men Økokrim og skattemyndighetene mente at handelen ikke ble gjort for å finne olje, men for å få refundert skatt.

Straffesaken for skatteundragelse mot personer i TGS og tidligere Skeie Energy er ikke endelig avgjort. I 2018 ble to tidligere direktører i Skeie Energy dømt til fengsel, og seismikkselskapet TGS idømt en bot på 90 millioner kroner. Straffesaken ble anket til lagmannsretten.

Saken ble først kjent i 2016, da TGS-Nopec varslet børsen om kravet. Årsaken var da, at staten mente at TGS-Nopec hadde medvirket til skatteundragelse.

Vil ha tilbake pengene

Samtidig som Økokrim har forfulgte det strafferettslige sporet, har Skatt Øst gått på morselskapet til Skeie Energy - Skeie Technology AS - for å få tilbake pengene.

Nå har Høyesterett kommet til at Skeie Technology AS ikke er forpliktet til å dekke kravet som staten har mot datterselskapet.

Høyesterett påpeker at innkjøpet av de seismiske dataene fra TGS-Nopec gjaldt andre geografiske områder enn de områdene som datterselskapets utvinningstillatelse omfattet, og at morselskapgarantien derfor ikke gjelder, skriver Høyesterett.