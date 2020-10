Bjørgen knuser «junior» på lønn

Marit Bjørgen ble OL-dronning og la opp. Nå flommer pengene inn.

Therese Johaug (32) kan glede seg over en formidabel inntekstvekst. I fjor vokste «lønnen» til nesten seks millioner kroner, nærmere bestemt 5.682.113 kroner, viser ligningstallene for skatteåret 2019 som Nettavisen har fått tilgang til (skattemyndighetene legger ikke ut tallene før i desember)



Johaugs lønn steg dermed hele 66 prosent sammenlignet med året før. Med «lønn» menes ligningstallet for alminnelig inntekt, som for de fleste lønnsmottagere betyr brutto lønnsinntekt minus skattefradrag.

Les også: Skattetall røpet før tiden: Northug har slått tilbake etter et svakt år

Johaugs formue står imidlertid på stedet. Hun hadde per 31.12.19 en netto formue på på 49,5 millioner kroner. Det var en økning på skarve én prosent fra samme tidspunkt i 2018. Ser vi litt lengre tilbake hadde Johaug en formue på 36,7 millioner kroner ved utgangen av 2017.

Marit Bjørgen (40) knuser imidlertid sin yngre konkurrent både på lønn og lønnsvekst. Bjørgen kan notere seg for en netto inntekt i fjor på hele 8.866.976 kroner. Det er opp fra 3.609.914 kroner året før - godt over en dobling med andre ord. Det er imponerende gitt at Bjørgen hadde sitt siste år som aktiv langsrennsløper i 2018, og avsluttet karrieren som OL-dronning og tidenes vinterolympier i Pyeongchang.

Les også: Kjempehopp for Fredrik Solvangs inntekt

Ser vi på hvem av de to som bidro mest til fellesskapet i fjor, stikker som ventet Bjørgen av med seieren også her (større skattbar inntekt enn Johaug) med en utlignet skatt på 4.195.535 kroner. Til sammenligning betalte Johaug inn 2.659.536 til kemneren.

Bjørgen må imidlertid se seg slått av Johaug på formue. Bjørgens formue var ved utgangen av 2019 34.594.650 kroner - cirka 15 millioner kroner mindre formue enn Johaug.

Les også: Støres formue skrumper

Tallene er basert på skattetall hentet fra et kredittopplysningsselskap. Nettavisen tar forbehold om at tallene kan påklages og bli endret. Normalt offentliggjøres hele skatteoppgjøret i november, men på grunn av koronasituasjonen er det i år forskjøvet til desember.

Tallene Nettavisen har fått ut viser den skattbare inntekten. Den reelle inntekten er som regel noe høyere.