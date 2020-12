Bjørn (77) fikk parkeringsbot på 600 kroner - gikk til anmeldelse mot parkeringsselskapet

- Jeg har stått der i årevis, sier Bjørn Kleppe (77), som gikk til anmeldelse.

OSLO/ASKER (Nettavisen Økonomi): 13. november Bjørn Kleppe parkerte på sin vante plass ved den lokale Rema-butikken på Nesbru i Asker. Etter å ha stått der i fem minutter fikk han en bot på 600 kroner.

- Det var ikke merket der hvor jeg sto, og jeg har stått der i årevis, sier Kleppe til Nettavisen.

Parkeringen på området er administrert av det private parkeringsselskapet P-Service.

Kleppe foretrekker å stå på utsiden av et gjerde, etter erfaringer med bulker inne opå det anviste parkeringsområde. Men det er ikke noe parkering forbudt-skuilt som opplyser om at han ikke kan parkere der.

- Det er et grøntareal utenfor der, og det står skilt om at man kan stå tre timer gratis, når du kjører inn i området. Og så er det et stort område der som bare er grus. Det er mange som står der, og jeg foretrekker å stå langs gjerdet. Jeg er lei av å få bulker.

Ingen merking

- Hvorfor klaget du?

- Det er ingen merking der i det hele tatt. Mange har stått der tidligere, og jeg har stått der mange ganger. Så plutselig gir de bot! De skal vel ha en ekstra inntekt før jul.

Lappen viser at Kleppe sto parkert 13. november fra 14.25 -14.30.

- Jeg tror vel ikke politiet kommer til å gjøre noe med dette, men fikk en hyggelig tilbakemelding fra dem.

P-Service besvarte ikke henvendelser fra Asker og Bærum Budstikke, som først omtalte saken. Avisen siterer et brev til Kleppe, på grunnlag av klagen, der de skriver: «Det har blitt parkert på område regulert med anviste/skiltede plasser. Det har på stedet blitt parkert utenfor anvist/skiltet plass. Det har da blitt parkert i strid med bestemmelse for oppstilling – p-forsker. § 24 (1) eller p-vilkår.»

P-Service avviser svindel og hevder at skilting og regler på stedet er klare. Rema 1000 Nesbru ønsker ikke å kommentere saken overfor Budstikka. Abel Eiendomsforvaltning, som har ansvar for bygget og utearealer, har ikke fått kundeklager den siste tiden, opplyser Marius Geirdal i selskapet til Budstikka.

Slettet boten samme dag

Samme dag som Nettavisen snakker med Kleppe, ringer vi til P-Service og legger fram Kleppes sak.

Haavard Lehre, daglig leder i P-Service, tar telefonen. Han får registreringsnummeret, sjekker saken og kommer straks med en gladmelding til Bjørn Kleppe:

- Boten er slettet i dag, sier Lehre.

- Hvorfor, sto han ikke feilparkert likevel?

- Han står feilparkert, utenfor anvist plass. Men denne boten er slettet på grunn av meldinger fra gårdeier om at vi ikke skal kontrollere de står utenfor anviste plasser, men kun handikap-plassene, sier Lehre.

- Utrolig morsomt

Når Nettavisen ringer, blir Kleppe overrasket:

- Er den det? Det visste ikke jeg, det var morsomt! Det er utrolig hva som skjer når pressen skriver om ting. Parkeingsforbudet er jo ikke merket, så det var veldig morsomt. Takk for informasjonen, da skal jeg fjerne betalingen fra nettbanken umiddelbart!

