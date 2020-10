Bjørn Kjos går tungt inn i ny satsing

Kjos-familien vil etablere Nordens første kryptobank.

Kryptobørsen Norwegian Block Exchange (NBX) vil søke bankkonsesjon for å oppnå dette målet, og i den forbindelse skal selskapet hente inntil 60 millioner kroner, ifølge Dagens Næringsliv.

– Vi planlegger å hente inn et sted mellom 40–60 millioner kroner i første omgang. Det blir Pareto som vil kjøre den emisjonen. Planen er også å gå på børs, hvis alt går etter planen og værhanen blåser i vår retning ser vi for oss å gå på børs i slutten av neste år, sier Stig Kjos-Mathisen, tidligere Norwegian-sjef Bjørn Kjos' svigersønn, til avisen.

Han er administrerende direktør i NBX og gift med Kjos' datter Anna Helene Kjos-Mathisen, som har vært pilot og jobbet med mannskapsplanlegging i flyselskapet Norwegian. Ektemannen har også jobbet i flyselskapet.

Det var Kjos-familien som startet NBX i 2018, og selskapet er eid gjennom investeringsselskapet Observatoriet Invest med 48,1 prosent av selskapet, ifølge DN. I fjor kom Sparebanken Øst inn på eiersiden.

I februar meldte NBX at de har utviklet en metode for å kjøpe Norwegian-billetter med kryptovaluta, som en mulig løsning på flyselskapets pengeknipe. Nå tar de det et steg videre, og ønsker å bli en bank for virtuelle verdier - en såkalt «digital asset»-bank, skriver DN.

- Lenge før korona så vi at potensialet for NBX var mye større enn å levere en betaling- og vekslingstjeneste for virtuell valuta til flyselskapet. Vi så vi kunne levere de samme tjenestene til andre, og det har ført til at vi nå har sendt en søknad om å bli et e-pengeforetak, sier Stig Kjos-Mathisen til avisen.

Han opplyser om at Norwegian fortsatt er på eiersiden, og at de har et samarbeid gjennom Reward-prosjektet.