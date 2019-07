Bjørn Kjos om det han angrer mest på: - Kan tyde på at jeg ikke har vært flink nok til å vurdere risikoen

- Jeg burde sikkert fly, men nå skal jeg bare seile, sier en fornøyd Bjørn Kjos.

Bjørn Kjos går av etter 17 år som konsernsjef i Norwegian.

- Man bør ikke lede et flyselskap når man er over 70 år, sa 72-åringen på pressekonferansen torsdag.

Tiden som blir til gode etter nedtrappingen skal brukes på hans favoritthobby.

- Nå skal jeg ut å seile. Jeg burde sikker sagt at jeg skal ut å fly en plass, men det skal jeg altså ikke, sier Kjos.

Han gjør som han har pleid å gjøre hver sommer de siste 20 årene, nemlig seilt dit hvor vinden blåser.

- Antageligvis blir det nedover mot Sørlandet, om det blir nok vind til det da, jeg tror og håper det, sier Kjos.

Utover å være rådgiver i Norwegian og å seile på fritiden har ikke Kjos andre prosjekter på blokka foreløpig.

- Jeg tror jeg må se hvor god tid jeg har før jeg kaster meg inn i noe nytt. Det siste bokprosjektet tok mye tid, så jeg har ingen tanker om det. Da må jeg i alle fall få litt bedre tid først, sier han.

Drømmen oppfylt

Den avtroppende konsernsjefen er stolt over at visjonen han hadde for Norwegian ved oppstart i 1993 er innfridd. Det har blitt mulig å reise og å oppleve verden for helt vanlige mennesker.

- Først klarte vi å oppfylle målet om at en flyreise skulle være tilgjengelig for alle i Norden, så ble det Europa. Nå er vi i ferd med å lykkes over hele verden, sier Kjos.

- Sikkert til manges irritasjon, legger han til.

SUKSESS: Bjørn Kjos mener han har klart å innfri visjonen han har hatt for Norwegian

Det å satse på, og lykkes, med et verdensomspennende lavprisselskap til tross for at mange analytikere dømte dem nord og ned er noe Kjos er stolt over.

- Det er gøy at vi nå lykkes med å fly distanser over hele verden. Alle mente det skulle være en umulig oppgave å starte opp et flyselskap i den perioden vi gjorde det. Konkurrentene likte det vel heller ikke, sier Kjos.

Toppsjefen mener også at suksessen må deles med de som har benyttet Norwegian, kundene selv.

- Det er kundene vi skylder alt, og det er de vi er der for. Uten deres støtte hadde vi ikke vært der, så det er dem vi virkelig må takke for suksessen, poengterer han.

Satset for hardt?

Det har likevel ikke vært bare enkelt å være toppsjefen i selskapet. Norwegian har over lengre tid slitt med en voksende gjeld, i tillegg til den seneste Max-krisen.

- Det er klart at det har vært problemer, og med jevne mellomrom har det blåst nordavind fra alle kanter. Det har ikke alltid vært gøy, men man lærer seg å stå i det. Det viktigste er det å finne løsninger på problemene, og det føler jeg at vi har fått til. Selv om man selvfølgelig ønsker seg rolig fin seilvind hele veien, sier Kjos.

På spørsmål om hva han angrer mest på drar den avtroppende sjefen litt på svaret.

- Altså det er jo ikke til å komme unna at det hadde vært adskillig bedre om vi ikke hadde hatt problemer med Dreamlinerne i fjor, og Max-flyene på bakken i år. Det kan jo tyde på at jeg ikke har vært flink nok til å vurdere risikoen selskapet har utsatt seg for, sier han før han fortsetter.

- Samtidig, om vi hadde vært mer forsiktige, kan det være at vi ikke hadde vært der vi er i dag. Jeg tror det er sånn at noen ganger må satse, også får det gå som det går. Stort sett har det heldigvis gått bra, reflekterer han.

MIDLERTIDIG: Geir Karlsen (til venstre) tar over som fungerende konserndirektør etter Bjørn Kjos. Foto: (NTB scanpix)

Nytt samarbeidsprosjekt

Bjørn Kjos håper tiden framover blir roligere nå når han slipper det daglige ansvaret.

- Nå når det ikke lenger hviler på meg å få alle passasjerene fra et sted til et annet, kan jeg drive med det jeg liker aller best.

Den avtroppende konsernsjefen forteller at han ikke blir pensjonist, du vil fremdeles kunne møte på Kjos i gangene til Norwegian, selv om han ikke sitter i førersetet lenger.

- Jeg blir ikke pensjonist helt enda, og vil fungere som en rådgiver, både for den nye ledelsen og styret i en god til fremover. Jeg kjenner jo fremdeles selskapet godt, og mener jeg kan ha noe å bidra med der fremdeles, sier Kjos.

- Jeg kommer også til å konsentrere meg om, og bruke tiden min på å bygge allianser. Det mener jeg er et veldig viktig område framover.

- Vi har et veldig godt samarbeid allerede med Easyjet. Men vi mangler samarbeid både i Amerika og i Asia, sier han.

Også fungerende konsernsjef Geir Karlsen vil fokusere på å finne gode samarbeidsmuligheter, og har hintet om at et joint venture-eventyr kan være nært forestående.

Om arvtageren

Konsernsjefen har flere ganger uttalt at han har vært leder på overtid. Kjos vil ikke mene mye om prosessen rundt å finne Norwegians arvtager, men han er tydelig på hvilke kvaliteter arvtageren må ha.

- Det er viktig at Norwegians neste konsernsjef tåler å stå litt i stormen. Det blåser som sagt friskt på toppen, det har det i alle fall gjort for meg.

I tillegg understreker han viktigheten av å være en lagspiller.

- Det å drive et flyselskap er laginnsats. Du må være flink til å samarbeide for å få til ting å gå. Det er Geir Karlsen, fungerende konsernsjef, god. I tillegg er han en hardtarbeidene kar, så jeg tror at han har alle de kvalitetene som skal til for å lede Norwegian, også på permanent basis. Det er jeg ikke bekymret for, ellers hadde jeg aldri turt å trappe ned, sier Kjos.