Bjørn Maaseide blar opp fem millioner kroner for å redde svigersønnen fra å gå konkurs

Maaseide hadde ingen anelse om at svigersønnen var i ferd med å gå konkurs.

Petter Smedvig Hagland ble for bare noen år siden regnet som en av Stavangers rikeste menn. Nå må svigerfar Bjørn Maaseide steppe inn for å redde han fra å gå personlig konkurs, det skriver Dagens Næringsliv.

Ifølge avisa fikk Maaseide beskjeden i mai, da datteren hans, Kristina Maaseide, ringte. Også hun hadde blitt holdt utenfor hva som foregikk, og fikk vite det bare noen dager før hun ringte faren.

- Kan du tenke deg å gå med den hemmeligheten. Alle tror du er bemidlet, så er du konk. Det må ha vært helt forferdelig, sier Maaseide til avisen.

I mai var Smedvig Haglands samlede gjeld på 150 millioner kroner, med en personlig kausjon på 115 millioner kroner. Nå har kreditorer og hovedbanken DNB gått med på en avtale, som blant annet går ut på at de forlenger lånene sine med Smedvig Haglands selskap Petrus. Maaseide blar opp fem millioner kroner som går til nedbetaling av gjeld.

Det er ikke lenge siden Smedvig Hagland hadde en formue på over en halv milliard kroner. Smedvig-familien ble en av Norges rikeste etter at riggselskapet Smedvig ble solgt til John Fredriksen. Nå skal alt være borte for Petter. Maaseide håper at ting kan ordne seg for svigersønnen.

– Vi håper at han kan starte på ny og ha et grunnlag om tre til fire år til å drive videre, sier han til avisen.

