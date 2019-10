Bjørn Maaseide er Norges rikeste eks-idrettsutøver - går på børs med Sats

Bjørn Maaseide har aksjeverdier for over 300 millioner i treningskjeden Sats før den kommende børsnoteringen. Nå kan han bli enda rikere.

- Jeg skal fremdeles være en betydelig privat eier, så får vi se når «boken» legges frem. Men dette har vært en veldig hyggelig opplevelse, også på grunn av treningselementet, sier den tidligere toppidrettsutøveren på spørsmålet om han skal kjøpe mer eller selge seg ned i Sats.

Treningskjeden skal børsnoteres om to uker, og torsdag ble detaljene om børsnoteringen offentliggjort. Investorer som har tro på Sats, kan de nærmeste dagene kjøpe aksjer for en kurs mellom 23,50 kroner og 28 kroner.

Prisen skal gjenspeile den antatte egenkapitalen i selskapet, altså eiernes verdier. Den norske virksomheten av Sats omsatte i fjor for 1,03 milliarder kroner og tjente 126 millioner før skatt.

Henter inn 1,4 milliarder

Totalt skal Sats hente inn 1,4 milliarder kroner i ny egenkapital - såkalt emisjon (aksjeutvidelse) gjennom denne børsintroduksjonen. Det skal skje ved å utstede inntil 59,6 millioner nye aksjer. En god del av disse midlene skal brukes til å nedbetale gjeld i selskapet.

De ovennevnte kursene verdsetter Sats til et sted mellom 4,04 og 4,54 milliarder. Den endelige emisjonkursen kan imidlertid havne over eller under disse nivåene.

Maaseide bekrefter overfor Nettavisen Økonomi at han eier ca- 7,5 prosent av treningskjeden. Litt avhengig av hva den endelige kursen blir, eier han derfor Sats-verdier for mellom 303 millioner og 341 millioner kroner.

Han ønsker derimot ikke å si for mye om hva han vil gjøre i forbindelse med børsintroduksjonen. Den endelige aksjekursen fastsettes gjennom såkalt «book building»-prosess:

Hva byr dere?

Meglerhuset ABG Sundal Collier har fått i oppdraget med å spørre store investorer i forkant om hva de er villige by for aksjen. Så fastsettes den endelige kursen mot allmennheten ut fra denne ordreboken og interessen.

Kursintervallet tyder altså på en verdi for Sats ved børsintroduksjonen på mellom 4 og 4,5 milliarder kroner. Maaseide har tidligere antydet en pris på mellom 6 og 7 milliarder.

Men han sier det inkluderer også markedsverdien av gjelden i selskapet. Man kan fort trekke fra en milliard når det gjelder aksjonærenes verdier, egenkapitalen.

Maaseide har på stående fot ikke oversikt over hvilken gjennomsnittlig pris han har betalt for sine aksjer og dermed hva han har i urealisert fortjeneste. Det skyldes at han er med som eier gjennom flere aksjeklasser og eiergrupper.

God for 1,3 milliarder

Ved siden av idrettskarrieren (se under) har Maaseide opparbeidet seg en formue gjennom investeringer i eiendom, bank, og altså treningsstudioer.

Bladet Kapital vurderte i september Maaseide til Norges 242. rikeste person, med en anslått nettoformue på 1,3 milliarder kroner. Vurderingen ble gjort før verdivurderingen av Sats ble kjent.

Allerede i 2014 ble Maaseide regnet som Norges rikeste eks-idrettsutøver, en tittel han forsvarer med glans i dag.

Forretningskarrieren startet ifølge Wikipedia tilbake i 1996, da han grunnla selskapet Maaseide Promotion. Selskapet markedsførte volleyballkamper Maaseide selv deltok i.

Ble norgessjef

Men det virkelige store spranget kom i 2000, da sandvolleyballspilleren kjøpte seg opp i treningskjeden Sports Club. Her ble han største aksjonær, og i 2007 fusjonerte Sports Club med Elixia, som i 2014 fusjonerte med Sats. Året etter overtok Bjørn Maaseide selv som norgessjef i selskapet, en stilling han hadde i to år.

Maaseide har som nevnt investert i finansmarkedet, han er blant annet største aksjonær i nyetablerte Kraft Bank. Banken tilbyr ifølge hjemmesidene primært refinansiering til kunder med en komplisert eller vanskelig økonomi.

Stor eiendomsinvestor

Kraft Bank verdsettes i det unoterte aksjemarkedet til 378 millioner kroner, hvorav Maaseides verdier utgjør drøyt 30 millioner. I tillegg sitter den tidligere sandvolleyproffen på en betydelig eiendomsportefølje, her er de største verdiene

51-åringen fra Stavanger er imidlertid først, og kanskje mest kjent som sandvolleyballpartneren til Jan Kvalheim. Duoen tok EM-gull i 1994, flere EM-medaljer, og ikke minst vant de verdensserien i sesongen 1994/1995.

SUKSESS FORAN NETTET: Bjørn Maaseide var en av verdens beste sandvolleyballspillere. Foto: Alf Ove Hansen/Scanpix

Jan Kvalheim la opp etter Sydney-OL i 2000, og da satset satset Maaseide videre med Iver Horrem som partner. De oppnådde ikke like gode resultater, og Maaseide la opp etter OL i Athen etter å ha tapt den siste og avgjørende gruppespillkampen.

Skapte verdensserien

Så fulgte ifølge Wikipedia en periode som forretningsmann, før Maaseide i 2007 nok en gang satset igjen med Horrem som partner. Målet var å kvalifisere seg for OL i Beijing i 2008. Maasiede har også spilt ordinær volleyball i USA og Frankrike.

Eks-proffen var initiativtaker til å få verdensserien i sandvolleyball til Stavanger, som ble en realitet i 1999. Driftige Maaseide tok dessuten initiativ til å få VM i sandvolleyball 2009 til Stavanger.

I 2016 deltok han i den populære NRK-serien «Mesternes Mester», men ble slått ut før den avgjørende finalen.

I 2015 ble Maaseide skilt fra kona Linda etter 22 års ekteskap, et skilsmisseoppgjør som skal ha hatt en verdi på 100 millioner kroner. Paret fant tilbake til hverandre i 2018, etter at det tidligere på året ble brudd for Maaseide med en elleve år yngre kjæreste. Bjørn og Linda Maaseide har fire barn sammen.