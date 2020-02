Bjørn Rune Gjelsten kjøper Gresvig - 34 butikker legges ned

Sport1-eieren overtar konkursboet etter G-Sport og Intersport sammen med O.N. Sunde. 34 butikker legges ned og nesten 500 personer mister jobben.

Saken oppdateres.

Bjørn Rune Gjelsten er allerede eier av Sport 1 og andre varehandelskjeder som Kid og blir dermed en gigant i norsk sportsbransje.

Gjelsten og Sunde kjøper egeneide butikker og franchiseavtaler, noe som betyr at de aller fleste butikkene vil gå over til den nye selskapet.

Mange butikker legges imidlertid også ned. Nettavisen har fått bekreftet av 34 butikker legges ned innen kort tid. Opp til 500 av de 2000 personene som ble ned i konkursen mister jobben.

Selskapet vil ikke få ut med listen over hvilke butikker som legges ned enda, men det er blant de 94 egeneide butikkene til Gresvig-konsernet.

Olav Nils Sunde var eier av Grevig før konkurser, og blir altså med videre.

Det nye selskapet Sport Holding skal eies 50/50 av Sunde og Gjelsten og de to kjedene Intersport og Sport 1 skal drives som hvert sitt selskap med samme eier.

– Jeg synes det er trist at en aktør som Gresvig, med over 100 års historie og hvor jeg også tidligere har vært en eier, forsvinner. Samtidig er det et faktum at det lenge har vært en overetablering av sportsbutikker i Norge, noe som har bidratt til svak lønnsomhet i bransjen. Gjennom samarbeidet med Olav Nils Sunde og hans selskap O.N. Sunde AS får vi nå muligheten til å skape en solid aktør med langsiktige og finansielt sterke eiere, som gjennom Sport 1 og Intersport vil være den ledende faghandelskjeden i Norge, sier Bjørn Rune Gjelsten i en melding.

I pressemeldingen fremgår det at mange medarbeidere i butikker og på kjedesentralen vil fortsatt ha jobb. Det nøyaktige antall butikker og ansatte som videreføres er imidlertid fortsatt uklart, blant annet fordi Konkurransetilsynets må se på kjøpet.

- Jeg vil ikke spekulere på utfallet, vi har fått en dispensasjon fra gjennomføringsforbudet fra Konkurransetilsynet. Denne dispensasjonen gjelder frem til søknaden sendes og behandles. Vi håper at konkurransemyndighetene kan behandle søknaden innen 5- 7 uker og ser frem til å samarbeide med dem, sier Ole-Henrik Skirstad, som fortsatter som sjef for Sport 1.

Ifølge Skirstad ville en sammenslått enhet i 2018 hatt en markedsandel på ca. 30 prosent ut fra en samlet omsetning for sportsbransjen på 20 milliarder kroner. Denne markedsandelen tar altså ikke hensyn til bare kjedenes andel.

– Det er svært gledelig at vi nå har lykkes i å finne en løsning sammen med Gjelsten Holding, Sport 1 Gruppen og konkursboet som gjør oss i stand til å videreføre store deler av virksomheten i Gresvig. Beklageligvis er det ikke realistisk å videreføre samtlige butikker og funksjoner i den nye strukturen, men gjennom dette bidrar vi til å sikre at et stort antall av våre medarbeidere fortsatt har en jobb å gå til, sier Olav Nils Sunde i en kommentar.

Til sammen vil Gresvig og Sport 1 ha rundt 350 butikker.