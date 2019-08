Bjørn Rune Gjelstens Anthon Sport kjøper Milsluker'n

Bjørn Rune Gjelstens sportskonsern blir stadig større.

Saken oppdateres.

Anton Sport-kjedens eierselskap Mobo, som igjen kontrolleres av Bjørn Rune Gjelstens Sport 1-Gruppen, kjøper sportsbutikken Milsluker’n.

Dermed utvider storinvestor Gjelsten sportskonsernet sitt ytterligere. For et år siden overtok Sport 1-kjeden joggeskospesialisten Löplabbet. I 2015 kjøpte ble Sport 1-kjeden i tillegg hovedaksjonær i Anton Sport.

«Milsluker’n har gjennom mange år vært en av Norges ledende spesialistbutikker innen nordisk ski, sykkel og kajakk, med butikk på Ullevål i Oslo i tillegg til nettbutikk. Partene er i eksklusive sluttforhandlinger, og det forventes at en kjøpsavtale vil bli signert rundt 30. september», heter det i en pressemelding fra Sport 1-Gruppen.

Gjelsten, som er oljemilliardær Kjell Inge Røkkes tidligere høyre hånd, har de senere årene slått seg opp på eiendom og varehandel. Ved siden av sportsimperiet sitt, eier Gjelsten blant annet Kid Interiør.

Milsluker'n Sport AS omstatte for 63 millioner kroner i 2018 og hadde et underskudd før skatt på 1,95 millioner kroner.