Bjørn Kjos lanserer ny  Solskjær-rute

Norwegian fortsetter utvidelsen av rutenettet med fem splitter nye ruter fra oktober.

Reiselystne Nordmenn kan snart fly fem nye strekninger med Norwegian. De nye rutene flys fra Bergen, og er spesielt gode nyheter for bergenske fotballsupportere. Den økte etterspørselen gir nemlig flere fly til fotballbyen Manchester.

- Vi ser frem til å tilby bergensere fire helt nye direkteruter. Dette er spesielt gode nyheter for alle Manchester United-fans som vil se Solskjær ta fatt på en ny Premiere League-sesong på Old Trafford. Fra slutten av oktober øker vi også antall avganger på direkterutene til Alicante og Krakow og forlenger ruten mellom Bergen og Evenes slik at bergensere skal få enda flere valgmuligheter når de reiser med oss, sier Magnus Thome Maursund, direktør for ruteutvikling i Norwegian.

I tillegg til Solskjær-ruten er det andre tilbud for dem som setter mer pris på sol enn Solskjær.

- For solglade bergensere er en bedret forbindelse til Tenerife og Alicante noe å se frem til. At Palanga i Litauen nå er på rutekartet er spennende – en helt ny destinasjon for oss, sier lufthavndirektør Øystein Skaar.

Dette er de nye rutene fra Bergen:

To ukentlige avganger fra Bergen til Manchester fra 28.oktober

To ukentlige avganger fra Bergen til Gdansk fra 27.oktober

En ukentlig avgang fra Bergen til Tenerife fra 29.oktober

To ukentlige avganger fra Bergen til Palanga/Klaipeda fra 30.oktober

To ukentlige avganger fra Bergen til Evenes fra 28.oktober

Norwegian lanserer også en ny direkterute mellom Trondheim og Tromsø. Fra og med 28. oktober vil ruten flys mandager og fredager.

- Et bedre rutetilbud gir fleksibilitet og valgmuligheter, noe som næringslivet setter pris på. Trondheimsregionen har et høyt aktivitetsnivå og nytten av å knytte landsdelene sammen er stor, sier Berit Rian, administrerende direktør i Næringsforeningen i Trondheimsregionen og leder av arbeidsutvalget i Luftfartsforum for Trondheim lufthavn Værnes.