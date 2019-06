Bjørn Kjos varsler at han er klar for å trekke seg tilbake

Kjos sier til Bloomberg at han ønsker en mer tilbaketrukken rolle.

I et intervju med Bloomberg News, gjengitt av DN, sier at Kjos at han ønsker en mer tilbaketrukken rolle og at han kontant snakker med styret om en plan for en etterfølger.

Kjos har tidligere sagt til Nettavisen at han er "på overtid" som sjef i selskapet. I fjor uttalte han blant annet at han håpet han var ferdig som sjef innen tre år.

- Den prosessen er naturlig nok i gang. Vi har mange flinke personer i Norwegian. Vi er blitt veldig internasjonale, så kanskje man ser etter noen fra utlandet, sa Kjos til Nettavisen i fjor.

Norwegian-aksjen er opp 2,4 prosent på Oslo Børs fredag.

Kjos er 73 år gammel og har vært Norwegian-sjef siden 2001. Han understreker at han trives veldig godt i jobben sin.

- Jeg synes det er veldig gøy å være sjef i Norwegian og jeg har så mange flinke folk rundt meg. Ellers hadde jeg aldri kunne gjort den jobben jeg gjør.

En potensiell kandidat som etterfølger er Hurtigruten-sjef Daniel Skjeldam (43), som var med å starte Norwegian i 2002. Kjos har tidligere selv uttalt at datteren og Norwegian-pilot Anne Helene Kjos (35) også kunne gjøre jobben som Norwegian-sjef.

- Jeg har ikke en favoritt og jeg har ikke blandet meg opp i det. Dette er opp til styret, sier Kjos.