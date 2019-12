Black Friday ble dagen nordmenn kjøpte ting vi ikke hadde råd til på kreditt

- Det er vonde tall, sier forbrukerøkonom.

Black Friday har blitt årets virkelig store handelsdag, med tilbud over en lav sko.

Nets meldte mandag at det ble svidd av 3,8 milliarder kroner på én dag, og over 9 millioner korttransaksjoner. Klarna meldte om økt omsetning i nettbutikkene på 19 prosent. Det er ny rekord.

Les også: Ny Black Friday-rekord

Stadig flere ønsker kreditt

Men tall fra kredittopplysningsselskapet Experian viser at nordmenn ikke nødvendigvis har pengene de trenger for å benytte seg av tilbudene som vi lar oss lokke av.

Experian kan melde om en kraftig vekst i kredittoppslag som brukes før:

Det ble gjennomført 20 prosent flere kredittsøk enn Black Friday i 2018

Veksten fra 2017 er på 41 prosent

- Mange har åpenbart latt seg friste av de mange gode tilbudene under fredagen som var. Hvilket våre ferske tall beviser. Mange benytter seg nok av Black Friday for å sikre seg julegaver til gode priser, sier analysesjef Øyvind Rød i Experian.

Kredittsøk gjennomføres normalt før all kreditt innvilges, enten det er betalingsutsettelse eller andre former for forbruksgjeld,

- Til tross for at stadig flere gir uttrykk for at de tar avstand fra Black Friday og kjøpepresset forbundet med dagen, er ikke dette noe som reflekteres i våre tall. Antall kredittsøk var 100 prosent høyere enn det daglige snittsøket i 2019 dersom vi ser bort fra helgene. Ser vi på fredager generelt var det en økning på hele 129 prosent, sier Per salgsdirektør Ivar Kristiansen.

I hvilken grad kredittsøkene har ført til avslag eller godkjente låneopptak er det bankene og kredittforetakene som bestemmer.

- Jeg blir bekymret

Forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Danske Bank sier til Nettavisen at det er vonde tall som legges frem:

- Jeg blir litt bekymret. Det er mange som tenker at de skal gjøre et godt kjøp og at det er en god mulighet på Black Friday. Ofte er det jo slik at det er rentefri betalingsutsettelse i 3 eller 6 måneder, men hvis du ikke har penger i dag, er det heller ikke så stor sannsynlighet for at du har pengene om et halvt år når rentene begynner å rulle, sier Tvetenstrand til Nettavisen.

Forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Danske Bank. Foto: Espen Teigen (Nettavisen)

- Det er skremmende å se hvor lett det har blitt å ta med seg ting hjem som man ikke har råd til - og ofte er jo det også slik at man egentlig ikke trenger det man kjøper. Det har blitt «litt for tilgjengelige penger», mener hun.

- Betal så mye du kan, så fort du kan

Statistikken viser at det ofte er mange som havner i inkassoknipen i januar.

- Hvis du har kjøpt på kreditt nå, så er det utrolig viktig å ha et bevisst forhold til gjelden du har opparbeidet deg, og legge en plan for hvordan du skal betale tilbake - og betal heller litt ekstra, enn å komme i bakkant. Betal så mye du kan så fort du kan, og prioriter de dyre kredittregningene som kommer, sier forbrukerøkonomen.

Tvetenstrand sier at hun ikke er overrasket over de høye tallene:

- Vi hadde en undersøkelse i forkant av Black Friday som viser at det er mange som bruker kredittkort til å handle med. Det er ikke noe galt i det i seg selv, men det er utrolig viktig at man bruker kortet på rett måte: Man må betale tilbake før rentene begynner å løpe. Dessverre viser utviklingen at mange ikke klarer å betale mer enn minimumsbeløpet, og da blir det fort veldig dyrt, sier hun.