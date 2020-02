Blar opp 12 millioner sponsorkroner foran dramatisk styreleder-kamp

TrønderEnergi-topp legger 12 millioner kroner på bordet samtidig som han stiller til valg som styreleder for Rosenborg.

Samme dag som TrønderEnergis styreleder står innstilt som styreleder i RBK, går det offentlig eide selskapet inn med en sponsoravtale verdt rundt 12 millioner kroner i året de tre neste årene.

Selskapet er eid av alle kommunene i fylket som før het Sør-Trøndelag, så det er i praksis 12 millioner offentlige kroner som skal inn i RBK-kassen.

Det er mye spenning knyttet til årsmøtet i Rosenborg torsdag kveld etter valgkomiteen i fotballklubben vraket sittende styreleder Ivar Koteng.

Som erstatter ble konsernsjef Ståle Gjersvold i TrønderEnergi innstilt.

STORSPONSOR: Konsernsjef Ståle Gjersvold i TrønderEnergi. Foto: Nidaros

Det er ifølge flere varslet en «folkevandring fra Frøya» til årsmøtet, som foreløpig har 600 påmeldte. Bakgrunnen er at TrønderEnergi har stått for en stor utbygging av vindmøller på øya de senere årene, noe som har skapt sterk lokal motstand og sinne.

Torsdag morgen får Nettavisen bekreftet at TrønderEnergi samme dag som deres konsernsjef stiller til styreleder, går inn med en sponsoravtale på omtrent fire millioner kroner i året.

Selskapet er offentlig eid av alle kommunene i det tidligere Sør-Trøndelag fylke og betaler utbytte til kommunene. Flere trønderske kommuner er avhengig av inntektene fra det store kraftselskapet.

– Vi har akkurat hatt en runde i styret på om TrønderEnergi kan være sponsor hvis Ståle blir styreleder. Et enstemmig styre, bestemte seg for at det går an, sier kommunikasjonsdirektør Stig Tore Laugen til Nettavisen.

Han bekrefter at selskapet vil signere sponsoravtalen i løpet av dagen.

– Vi har etter styremøtet gitt signal til Rosenborg om at vi kommer til å signere avtalen vi har fremforhandlet, uavhengig av om Ståle blir valgt som styreleder eller ei. Det betinger selvsagt at Rosenborg som klubb ønsker en slik avtale, også om Ståle blir styreleder. Resten av detaljene må du ta med Rosenborg direkte.

– Er det noen økning i sponsoratet?

– Avtalen er på samme nivå som tidligere, også økonomisk. Det er snakk om en treårsavtale, sier Laugen.

Nettavisen får opplyst fra flere kilder at avtalen er på omtrent fire millioner kroner årlig.

Kontroversiell kandidat

Styreleder Ivar Koteng har vært styreleder i Rosenborg siden 2012. I løpet av perioden har det vært mange utskiftinger av både daglig leder, trenere og sportslig trener. Spesielt betent var konflikten hvor Koteng ba Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun om å gå.

VRAKET: Styreleder Ivar Koteng i RBK ble vraket av valgkomiteen, men satser på å få tillit av årsmøtet torsdag kveld. Foto: Avisa Nordland/Simen Pedersen

Ståle Gjersvold er på sin side en kontroversiell kandidat til å ta over klubben, mye grunnet vindmølleutbyggingen på Frøya. Onsdag ble dermed TV-kjendisen Tore Strømøy, som er en sterk motstander av vindmøller, foreslått som kandidat. Senere ble det avkreftet at Strømøy var valgbar på årsmøtet.

I motsetning til de fleste klubber i eliteserien er Rosenborg medlemsstyrt, og dermed har alle som har vært medlem og betalt kontingent til klubben i 30 dager, stemmerett på årsmøtet torsdag kveld.

En kilde med god kjennskap til klubben forteller Nettavisen at kritikken mot Koteng går på at han har tatt for mye plass i offentligheten.

Kotengs argument er på sin side at etter en periode med mye utskiftinger, trenger klubben kontinuitet - og han håper dermed på ny tillit på årsmøtet torsdag.

– Jeg stiller til vervet, og er klar om det kommer benkeforslag. Så blir det et demokratisk valg på årsmøtet, sier Ivar Koteng til Nettavisen.