Ble anklaget for voldtekt og sparket: – Lynsjemobben er på vei til Norge

Fredrik Virtanen mistet alt. Nå advarer han nordmenn om å gå i den «politisk korrekte svenske-fella».

TROMSØ (Nettavisen): En høy og stor mann sitter tilbakelent i en moderne stol i lobbyen på hotellet. Det eneste han ser ut til å ha et stramt grep om, er pilsen i hånden.

– Bare vær klar over det: Dette er det siste intervjuet jeg gir om metoo. Jeg er så drittlei, sier Fredrik Virtanen litt strengt.

Virtanen er den mektige pressemannen som etter 24 år som kommentator i storavisen Aftonbladet og en av de ledende mediekjendisene i Sverige, gikk ned for telling under metoo-kampanjen.

GRUBLER: Fredrik Virtanen er bitter og forbanna. Men når vi spør hva han angrer på, blir han dypt grublende. Foto: Espen Teigen

Anklaget for voldtekt

Virtanen ble anklaget for å ha voldtatt Instagram-kjendisen Cissi Wallin tilbake i 2006. Saken hadde blitt henlagt av politiet men dukket opp igjen under metoo-kampanjen. Han ble navngitt i pressen og mistet jobben raskt.

– Jeg var en drittsekk. Jeg var avhengig av kokain, drakk masse og var stygg i kjeften til alle. Men jeg var ingen voldtektsmann, sier Virtanen.

Han er i Tromsø i helgen for å delta på debatten om pressens dekning av metoo. Debatten var så omstridt for å ha tatt med blant annet Trond Giske inn som deltager, at kommentator Hege Ulstein i Dagsavisen trakk seg – og Ap kvinnenes nettverk organiserte protestarrangement.

– Ingen svenske forlag ville gi ut boken. Det handler om business. Da blir det boikott, og forlaget får store problemer. I Norge fant jeg et forlag som turte, sier han, om boken «Uten nåde» - en bok om hans egne opplevelser knyttet til saken, som kom ut tidligere i år.

Senere har «Uten nåde» blitt tatt godt imot. Også i Sverige. I hans gamle avis fikk boken terningkast fem.

– Aftonbladet hyret inn en dansk anmelder for å være objektiv. Han skrev: «Fredrik Virtanen er offer for alt som er galt i Sverige», sier Virtanen på brokete dansk, og ler høyt.

DEBATT: Fredrik Virtanen var i debatt under konferansen Svarte Natta i Tromsø. Etter seansen om hans sak, kom Trond Giske på. Foto: Espen Teigen

– Jeg elsker Norge

– Hva er det som er galt med Sverige?

– Sverige er PK-radikalt (politisk korrekt joun. anm.) Det er ikke noe nytt. Jeg snakket med en kommunist, tidligere ledende intellektuell i Sverige. Han sa det har alltid vært sånn. Men det har det ikke. Jeg vet ikke helt hvorfor vi har et så stort selvbilde på oss selv, sier Virtanen grublende.

Den gamle pressemannen er sosialdemokrat og var i over 24 år del av etablissementet som bestemte hva som står i avisene. Nå er han bitter og forbanna, og har søkt eksil i Norge.

– Jeg vil si at Norge er blitt mitt nye primærland.

– Jaha?

– Ja, Norge er fantastisk. Det har vært en frisone og et eksil. Jeg elsker Norge, sier svensken.

– Svensker er arrogante

Men han mener få svensker tenker som ham:

– Svensker er veldig arrogante mot Norge. Vi er veldig selvgode, og driter i nabolandet vårt. Vi tror vi er best og viktigst i hele verden. Men så er vi i virkeligheten et lite drittland helt i ytterkanten av jorda, med en helt elendig presse, sier Virtanen.

Den svenske pressemannen bruker så mye banneord at Nettavisens journalist sliter med å finne ut hvordan han skal sitere ham.

– Men dere har «tråkig» mat. Det er jævlig dyrt her. Sigaretter koster 125 kroner! Til og med i Sverige, som er PK-radikalt, koster det bare 55 kroner for en pakke sigg.

– Er du bitter?

– Ja, visst er jeg bitter. Jeg har mistet alt. På et privat plan har jeg det mye bedre ved å ikke sitte på Aftonbladet og jobbe. Jeg skriver litt her og der, og gjør noen podcaster - men det er det verste i det hele som har skjedd: Det er vanskelig å forsørge seg.

For etter anklagene har det vært få som ville ta i Virtanen. Nå har han planer om å gi ut enda flere bøker. Med en penn som har produsert over 4.200 artikler i Aftonbladet skal han begi seg inn i krimbøkenes verden.

– Det er tross alt ingenting annet jeg kan, sier han.

– Lynsjemobben kommer til Norge

Han strammer opp blikket og blir litt streng:

– Du må huske at jeg ble så forbanna skandalisert, brutalt drept av media og pisset på. Flere år senere har jeg personlig kommet over det. Men det er den hersens politisk korrekte lynsjemobben, sier han og sukker.

– Lynsjemobb?

– Ja. Dere har fått dem i Norge også. Nå begynner det å komme. Flere går i den identitetspolitiske fella. De skal ikke lenger ha åpne debatter. De boikotter, protesterer og trekker seg, sier han.

– Er du sikker?

– Norge er alltid litt etter Sverige. Dere er tregere på digital utvikling og sosiale medier. Men all den dritten vi har sett i Sverige, kommer garantert til Norge også nå.

Han kan ikke fordra alle som blir «krenket».

– Vi har hatt det så bra at nå skal vi sitte å være krenket over absolutt alt mulig.

– Men du var jo en kjent sosialdemokrat - en del av etablissementet, har du ikke bidratt til å bygge opp dagens Sverige?

– Joda, men jeg har aldri vært mot fri debatt eller for å stenge ned noe. Jeg skrev det jeg mente. Det var noen på høyresiden som skapte en myte om at jeg var en PK-radikal «dåre» før metoo, men du vil ikke finne det i mine tekster.

– Hva er det du angrer mest på?

Virtanen blir for første gang helt stille.

– Faen, det var et godt spørsmål, sier han og grubler lenge.

– At jeg var kokainist og drakk altfor mye kan jeg ikke gå rundt å angre på, det var en sykdom. Jeg angrer veldig på at jeg hadde troen på media som institusjon. Men så kom heldigvis Lina Makboul fra Sveriges Television og gransket det som hadde foregått. Jeg har fått en renessanse blant intelligente mennesker. Resten bryr jeg meg ikke noe om.

– Metoo ble kidnappet

Makboul står bare et lite stykke unna, i baren på hotellet. Hun har også deltatt i debatten om metoo-dekningen i pressen. Hun sto bak Uppdrag granskning-dokumentaren som tok for seg spesielt Virtanen-affæren. Konklusjonen hennes er at den svenske pressen sviktet helt.

GRANSKET: Lina Makboul er journalist i Uppdrag Granskning i Sverige. Det hun fant ut om journalistikken rundt Metoo sjokkerte henne. Foto: Espen Teigen (Nettavisen)

– Metoo ble kidnappet av en gjeng med narsisstiske journalister, sa Makboul fra scenen.

– Jeg jobber fortsatt som journalist i SVT, og jeg har troen på at noen steder er det de gode som seirer, sier hun.

