Ble overtalt til å kjøpe trygghetsforsikring: - De brukte null egenandel som argument, men det stemte jo ikke

- Du slipper egenandel, sa selgeren. Det stemte ikke.

I oktober 2020 kjøpte Stian Thørner Holm Miland en Ipad til sitt barn. Etter noe skepsis ble han overtalt til å kjøpe en trygghetsavtale:

- Jeg sa at jeg ikke trengte det fordi jeg kunne bruke innboforsikringen. Da argumenterte selgeren med at jeg slapp egenandel med trygghetsavtalen. Da får du en ny Ipad om den du kjøper går i stykker, sa selgeren.

Avtalen ble solgt inn som en «idiotforsikring», forteller Holm Miland, som endte opp med å legge 949 kroner på prisen for en toårig trygghetsavtale.

Allerede i slutten av november fikk Holm Miland faktisk bruk for forsikringen - skjermen var knust.

- Joda, egenandel må du betale

Tilbake i butikken, Power på Strømmen, fikk han beskjed om at Ipaden måtte inn på service før han eventuelt kunne få en ny. Det kunne ta ti dager, fikk han beskjed om.

- Så fikk jeg vite at det var en egenandel på 400 kroner. Da sa jeg at et av selgerens argumenter for å kjøpe forsikringen nettopp var at den ikke hadde egenandel. Men jeg tapte denne diskusjonen og måtte bittert betale de 400 kronene i egenandel.

Holm Miland er heller ikke spesielt fornøyd med tiden det har tatt å få vite at Ipaden ikke kunne repareres. Han har nå levert inn til reparasjon to ganger, og begge gangene har SMS-er fra Power fortalt om bestilte reservedeler og en reparasjonsprosess.

Begge gangene har det tatt over to uker, mot maks ti dager i første beskjed fra Power, og ingen av gangene ble Ipaden reparert, til tross for hva SMS-ene har opplyst.

- Fikk ikke ny, tross avtalevilkår

Da Holm Miland møtte opp i butikken igjen etter første runde med service, fikk han beskjed om at det ikke var mulig å reparere Ipaden. Han skulle få en «swap-enhet», en brukt Ipad av samme type.

- Det var bevis på nok en skjult løgn fra selgeren. Ipaden var så ødelagt at de ikke kunne reparere den - hvorfor ikke bare få en ny en, som selgeren av forsikringen hadde sagt?

Forsikringen kostet 949 kroner for to år, Ipaden snaut 4000 kroner. Holm Miland har nå hatt bruk for forsikringen to ganger - og har dermed brukt snart nesten 1800 kroner på forsikringen, nær halve kjøpesummen.

- Jeg kan skjønne at det er en egenandel - men jeg reagerer på at innsalgsargumentet er noe annet enn fakta.

-Skal gi nytt produkt

I Powers avtalevilkår står det: «Hvis det skadede produktet ikke repareres får du et nytt produkt med tilsvarende spesifikasjoner».

De står ingenting om «swap-enhet», men rett under setningen over, kommer denne:

«Forsikringen erstatter rimelige kostnader for reparasjon. Ved erstatningsbart tap eller utskifting, erstattes skaden med et produkt med tilsvarende ytelse, men ikke med høyere pris enn opprinnelig vare.»

Det er også en rekke unntak for hva forsikringen dekker, som normal slitasje. Har du fått mye riper, for eksempel, vil ikke forsikringen ha noe å si, fordi mobilen eller nettbrettet fortsatt kan brukes.

- Det er selvsagt beklagelig



- Det er umulig for oss å kunne bevise om kunden er opplyst tydelig nok om egenandelen ved kjøp av Trygghetsavtalen, men det inngår i våre rutiner å opplyse om dette – og det skal gjøres hver gang. Om det ikke er gjort i dette tilfellet, er det selvsagt beklagelig, sier Siri Røhr-Staff, PR- og kommunikasjonssjef i Power.

Hun forteller at praksisen med utbytteenheter (SWAP-enheter) er vanlig ved forsikringssaker med produkter fra Apple.

- Da Apple (og noen andre leverandører) ikke godtar reparasjon på flere typer skader hos eksterne serviceverksteder, ender det som regel med at Apple sender ut en «utbyttingsenhet» eller «swap-enhet» til verkstedet, og denne erstattes kunde med.

Også kunder med produktfeil som dekkes av garantien, vil som regel motta slik enhet, som er garantert reparert av Apple selv, opplyser Røhr-Staff.

- Dette er måten Apple gjennomfører service på, og det er samme rutiner for alle forhandlere av Apple-produkter.

- Frustrerende

- Jeg er for så vidt fornøyd med den nye, brukte maskinen, selv om den ikke kommer i en ny eske. Men det er frustrerende at det tar så lang tid. Når du da likevel ender opp med en utbytteenhet, er det er rart man ikke skal få det innen ti dager, sier Holm Miland.

Tekstmeldingene om service og verksted er standard-sms-er som sendes ut for alle produkter, opplyser Røhr-Staff:

- Jeg forstår at dette ikke er helt tydelig for kunden i dette tilfellet. Men siden enheter fra Apple ikke blir reparert, vil jeg tro at vår ansatte som kunden har vært i kontakt med, har gitt beskjed om at den ikke er reparerbar nettopp fordi Apple ikke reparer enhetene sine.

- En forsikring for alle dingsene i huset

Hvis Holm Miland hadde valgt å bruke innboforsikringen, hadde egenandelen vært høyere. Både If og Gjensidige har utvidede innboforsikringer som dekker eksempelvis knust mobilskjerm.

Hos If er egenandelen 2.000 kroner. I Gjensidiges utvidede innboforsikring dekkes erstatning av mobilskjerm spesifikt med en egenandel på 500 kroner. Skulle du miste Ipaden i bakken, er andelen 2.000 kroner, som hos If.

- En innboforsikring dekker alle dingsene i husstanden. Skal du ha en trygghetsavtale for hver mobil og Ipad, blir det fort dyrt, sier informasjonssjef Sigmund Clementz i If Skadeforsikring.

Clementz oppfordrer til en grundig sjekk, og helst før du går i butikken:-

- Når det gjelder gjenstander som hjemmeelektronikk, bør man alltid sjekke dekningen etter forbrukerkjøpsloven, som gir gods dekning for mange hendelser. Det gjelder også angrefrist-loven. Og så bør man sjekke dekningen i reise- og innboforsikring. En oppgradert forsikring gir ofte dekning, sier Clementz.

