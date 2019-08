Blir det Biden vs Trump?

Tidligere visepresident Joe Biden har nå en solid ledelse på de andre demokratiske kandidatene.

Det betyr at det blir stadig lettere for ham å skaffe seg støttespillere og penger. Likevel er det alt for tidlig å kåre han til vinner og den som skal møte Donald «I-want-to-buy-Greenland» Trump.

CNN publiserte forrige uke en stor meningsmåling som viser at Biden har støtte blant 29 prosent av de som kan stemme i de demokratiske primærvalgene. Det er syv prosentpoengs økning fra juni.

På de neste plassene er Bernie Sanders med 15 prosent og Elizabeth Warren med 14 prosent. Det er omtrent den samme oppslutningen de hadde i juni.

Den store taperen er Kamala Harris, som har gått fra 17 prosent i juni til 5 prosent nå.

Meningsmålingen i juni ble gjort rett etter de TV-sendte debattene mellom de demokratiske kandidatene. Her gjorde Kamala Harris etter manges mening en god figur og det bidro nok til den gode måling hennes i juni.

Nå virker veien for senatoren fra California plutselig mye lengre.

Joe Biden henter særlig stemmer fra de eldre og konservative demokratene. Blant de mer radikale demokratene har de tre toppkandidatene Biden, Sanders og Warren omtrent like stor oppslutning.

Det er fristende å konkludere med at Biden, med sin erfaring, sitt nettverk og sitt kjente navn, nå har dette i sin hule hånd.

Men nyere historie viser noe annet.

John Kerry, demokraten som tapte mot George W. Bush i presidentvalget i 2004, lå lenge på femteplass blant de demokratiske kandidatene med under 10 prosent oppslutning. Det var først da primærvalget faktisk startet at han tok over ledertrøyen. I 2008 ledet Hillary Clinton lenge klart over Barack Obama og John Edwards. Det var først på slutten at Obama tok over ledelsen og vant.

Det er mange grunner til at det å lede tidlig ikke er noen garanti. For det første er det mange velgere som ikke bryr seg, eller gjør seg opp en mening, før primærvalgene faktisk starter. Og det skjer i perioden februar til juni neste år.

For det andre skjer det nesten alltid uforutsette ting som endrer dynamikken blant kandidatene i løpet av perioden. For det tredje er det ikke forutsigbart hvilken kandidat folk stemmer på dersom deres opprinnelige favoritt trekker seg fra prosessen på grunn av pengemangel eller dårlige meningsmålinger.

Kanskje blir det Biden som må stålsette seg for de vulgære twitter-tiradene Trump garantert kommer til å sende sin motkandidat.

Men det er mye som fortsatt kan skje. Heldigvis. Det ville vært kjedelig å blogge om dette allerede var avgjort.