Blir kaos i elbilmarkedet: Slik unngår du å tape titusener

Noen biler vil bli nærmest uselgelige eller kreve store prisavslag. Noen bilmerker kan forsvinne. Elbiler er mer utsatt enn fossilbilene. Se hva du kan gjøre for å unngå å tape titusenvis av kroner.

Med et utall nye elbilmerker på markedet de neste årene er det allerede nå ganske sikkert at ikke alle kommer til å klare seg, mener vi.

Like sikkert er det at de etablerte merkene vil få testet kundelojaliteten når de mange nye merkene etter hvert konkurrerer hardere og hardere på pris, på tjenester og alt annet de kan komme på.

De vil inn på markedet - og et sted må kundene komme fra. Det er først og fremst fra Kina det kommer nye bilmerker, men også i USA dukker det opp flere nye bilmerker.

Dette er en viktig grunn til at vi er på vei inn i en ny tid hvor mye vil bli annerledes, kanskje dramatisk annerledes, slik vi skrev om for noen uker siden.

Profftipset

Er det verdt å betale noe mer for å holde seg til sitt gamle, trygge merke, eller er det nye og ukjente egentlig like godt og trygt, om du legger følelsene til side?

Om du synes det er vanskelig å vite kan et tips være å se på hva de profesjonelle selskapene som for eksempel LeasePlan mener. Dette finner du ut du om du ser på leasingprisen i forhold til kjøpsprisen på bilen. Er bilen «dyr» å lease i forhold til hva det koster å kjøpe den, er det et tegn på at vi mener bilen er dyr å drifte, taper seg mye i verdi eller at det er en annen form for risiko.

Tipset er altså: Se på den totale leasingprisen for alle månedene inklusive engangsbeløp delt på kjøpsprisen, og sammenlign mellom bilene du vurderer. Jo lavere tallet er, jo tryggere kjøp mener vi det er - fordi når du leaser er det vi som kjøper bilen og tar risikoen.

Livsløgnen

Vi er blitt vant til at merker som Volkswagen, Mercedes, Ford og mange flere alltid har vært der, og vi tenker ikke tanken at de kanskje ikke alltid vil være der.

Det er ingen fare med de nevnte merkene, men selve tanken om at alt vil bestå er en livsløgn vi alle bør kvitte oss med.

Det kan være behagelig å tro at alt består, men det kan også bli dyrt. Usikkerhet rundt et bilmerkes fremtid, deletilgang også videre kan fort presse bruktbilprisene titusener av kroner nedover eller gjøre bilen nærmest uselgelig.

Hva gjør du for eksempel når den nye bilen din på grunn av en produksjonsfeil er, la oss si, brannfarlig, og det ikke lenger er en forhandler eller importør å snakke med. Dette er et aktuelt eksempel. De som kjører disse bilene vet hva jeg snakker om.

Oppsiden av dette kan du få om du kjøper bilen brukt til den pressede prisen, og helst beholder bilen til du kjører den til gjenvinning.

Forvirrende merkelojalitet

Da Tesla kom med sine biler strømmet kundene dit, vekk fra der de var. Når Audi senere kom med sin e-tron, Mercedes med sin EQC, og VW nå sist med sin ID.3, for å nevne noen, så strømmer kundene dit.

Sikkert mange av de samme som dro noen år tidligere. Noen vil nok si at det viser at kundene er lojale til sitt merke, så sant merket kan tilby det de vil.

Andre vil si at kundene går til den som til enhver tid har det som passer kunden best. At det at kundene kommer tilbake ikke er tegn på lojalitet, men på at man har fått tilbake den rette produkt/pris-kombinasjonen.

Da Opel Ampera kom til Norge hadde den en uslåelig kombinasjon av rekkevidde og pris. Kundene satte seg på venteliste lenger enn et år. Problemer ved fabrikken gjorde at bilene ble forsinket, andre biler kom på markedet, og da bilene endelig kom ville ingen ha dem. Kundene var borte.

Vi tror at mange kunder er langt mindre lojale til et merke enn hva de fleste merkesjefer liker å tro.

Det er nå som gjelder

Internett har gjort verden transparent og umiddelbar. Vi tenker at om du ikke er «best in class» der-og-da så er det ingen nåde.

Kunden bryr seg lite med om du var best i fjor. Det er «nå» som gjelder.

Kundenes forventninger stiger, og om du ikke holder følge blir det fort «game over».

Vi opplever at for å holde kundene lojale til oss må vi hele tiden overgå kundens forventninger, og ved enhver anledning. Dette har vi ikke fra noen lærebok eller vitenskapelig studie - det er mer sunn fornuft og en observasjon basert på daglig kontakt med små og store kunder.

Ikke det at det alltid er så lett. I LeasePlan investerer vi svære ressurser i for eksempel digitalisering for nettopp å kunne ligge i forkant med alle tjenestene som ligger rundt bilen. Og for å holde kostnadene nede. Kundene er kravstore. De vil ha både et unikt og godt produkt og en billig pris.

Følelser

Det ligger mye beskyttelse i følelser for et merke. Det skaper et merkelig paradoks. De fleste merkene bytter vi lett ut. Noen få tviholder vi på. Mest tydelig er det kanskje hos fotballsupportere som støtter laget uansett. Eller innen familien, som vi også støtter uansett.

Et mer relevant eksempel kan være mobiltelefon. Det var lett å skifte fra Nokia til Blackberry, og det var lett å skifte videre til iPhone, men jeg innrømmer at det ville sittet langt inne å nå skifte over til noe annet. Apple har gjort meg til sin lojale kunde. Vi forsøker så godt vi kan å være like flinke overfor våre kunder.

Biler er mye følelser for mange og er utrolig viktig.

Har du 1 minutt og 45 sekunder til overs kan jeg anbefale videoen «En takk til bilen».

