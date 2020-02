Blir Rosenborg kuppet for å sikre vindkraftutbygging?

Det spisser seg til om makten i fotballklubben Rosenborg. Forsøker Trønderenergi, som står bak svært omstridte vindkraftutbygginger, å sikre seg makten i RBK for å fremme vindkraft?

Torsdag kveld er det valg av styreleder i Rosenborg Ballklub (RBK) hvor konsernsjefen i kraftselskapet Trønderenergi er innstilt til vervet. Samme dag som hans kandidatur ble kjent blir det også kjent at Trønderenergi inngår en sponsoravtale på 12 millioner kroner med RBK.

Skal kraftselskap kuppe Norges fremste fotballklubb med 12 millioner sponsorkroner?

At Trønderenergi blar opp 12 millioner kroner i sponsormidler til RBK samtidig som det samme kraftselskapets øverste leder, konsernsjef Ståle Gjersvold, vil sikre seg styreledervervet i fotballklubben, er oppsiktsvekkende.

Ståle Gjersvold Foto: TrønderEnergi

Fra utsiden er det vanskelig å ikke se sponsormillionene og kampen om styreledervervet i sammenheng. Selv om RBK er en stor klubb med driftsinntekter på 276 millioner kroner i 2018, er sponsormidlene fra Trønderenergi langt fra ubetydelige.

Thriller om RBK-toppjobb: Blar opp 12 millioner sponsorkroner foran dramatisk styreleder-kamp

Og selv om det (selvsagt) ikke er noen formell binding mellom sponsoravtalen og Gjersvolds kandidatur, er dette svært problematisk. At det i det hele tatt finnes en slik sponsoravtale, og særlig at den ifølge Nettavisen godkjennes av RBKs styre samtidig som at Gjersvold søker styreledervervet, gir et inntrykk av at posisjon og makt i RBK kan kjøpes.

Det lukter kupp som er kjøpt og betalt.

Trønderenergi står bak svært omstridte vindkraftprosjekter

Trønderenergi er ikke et hvilket som helst selskap i Trøndelag. Trønderenergi er offentlig eid kraftselskap med kommunene i tidligere Sør-Trøndelag fylke som eiere. Dette er med andre ord folkets kraftselskap.

Samtidig driver Trønderenergi virksomhet som store deler av befolkningen både i Trøndelag og resten av landet er sterkt imot. Trønderenergi satser sterkt på vindkraftutbygging og skryter nærmest uhemmet av dette på sine nettsider.

Trønderenergis vindkraftutbygging på Frøya har skapt stor motstand. Her fra en aksjon i april 2019. Foto: Ronny Teigås (NTB scanpix)

Vindkraftutbygging er omstridt over hele landet, men ingen steder har motstanden vært sterkere enn på Frøya. Frøya er en stor øy med flott natur og landskap ytterst på Trøndelagskysten. Her setter Trønderenergi sammen med tyske München Stadtwerke opp 14 vindmøller i år til tross for svært sterk lokal motstand.

Rosenborg Ballklub er medlemsstyrt der det er medlemmene som skal velge styre. Ingen bør være overrasket over at mange RBK-medlemmer fra Frøya tar turen til Trondheim i kveld for å stemme ned forslaget om vindkraftsjef Ståle Gjersvold som RBK-styreleder.

Sponsing gir makt

Ingen sponsorer gir penger til idretten bare for å være hyggelige. Sponsing er forretning der sponsoren forventer å få noe igjen.

Det sponsoren forventer å få igjen er godt omdømme og positiv oppmerksomhet. Begge deler er gunstig i forretningslivet. Godt omdømme og positiv oppmerksomhet gir mer salg av firmaets produkter og dermed også vanligvis større fortjeneste. Å sponse er lønnsomt.

Podcast: Stavrum og Eikeland: Derfor mistet Koteng tålmodigheten med Kåre Ingebrigtsen

Økt salg er ikke eneste fordel av omdømme og oppmerksomhet. Har man godt omdømme blir det også lettere å få det slik man vil. Omgivelsene er mer velvillige. Sponsing gir dermed også makt og innflytelse.

For Trønderenergi sin del er det nærliggende å tro at økt innflytelse gjør det lettere å få bygd ut vindkraft bl.a. på Frøya. Sponsing kan dermed være et effektivt virkemiddel for å få bygge ut mer vindkraft.

En eksplosiv kobling mellom ond og god

Samtidig er RBK en fotballklubb svært mange i Trøndelag har et nært og kjært forhold til. Følelsene rundt fotballen er sterke. Den som hjelper fotballklubben, f.eks. gjennom sponsormidler, blir av klubbens tilhengere lett sett på som venn. Og venner ser man på med velvilje.

RBK er, som Trønderenergi, ikke «hvem som helst» i Trøndelag. Sponsoravtalen og styrelederkandidaturet blir en kraftfull kobling mellom vindkraftutbyggeren mange hater og fotballklubben mange elsker.

Det er denne sterke koblingen mellom ond og god som gjør dette samrøret mellom Trønderenergi og Rosenborg så eksplosivt.

En uholdbar dobbeltrolle

Konsernsjef Ståle Gjersvold i Trønderenergi kommer i en helt umulig dobbeltrolle dersom han velges til styreleder i Rosenborg. Slik vil det være helt uavhengig av hva han selv, eller styret i RBK, måtte mene om hvorvidt han er inhabil.

Poenget er at folk vil oppfatte det slik at Trønderenergi bruker den populære fotballklubben Rosenborg til å fremme upopulær vindkraftutbygging. Uansett hvor mye Trønderenergi og RBK måtte benekte en slik kobling, så er det nettopp slik mange vil oppfatte dette som.

Fra utsiden ser ikke sponsoravtalen fra vindkraftutbyggeren Trønderenergi, i sammenheng med kampen om styreledervervet, bra ut. I et spørsmål som dette er det ikke formell inhabilitet som er avgjørende. Det avgjørende er hva dette oppfattes som. Og fra utsiden ser dette altså alt annet enn bra ut.

Oppsummert så setter rollene som aggressiv vindkraftutbygger, RBK-sponsor og styrelederkandidat i den samme fotballklubben Trønderenergis konsernsjef Ståle Gjersvold i en helt umulig dobbeltrolle.

Det smarteste Ståle Gjersvold kan gjøre nå, er å trekke sitt kandidatur før årsmøtet i Rosenborg starter i kveld.