«Blowjob»-plakat med Statsbygg-logo var intern spøk

I helgen har et bilde av en laminert plakat med Statsbygg-logo tatt av i sosiale medier. Det hele viste seg å være en intern spøk.

Plakaten lød som følger:

«Statsbygg and AF Gruppen are working with blowjobs under Akershus fortress. An alarm warning is issued before each blow. The blows can be heard and felt. If you have questions about the blowjobs, call [xxx] at [xxx]».

For å fjerne all eventuell tvil: «Blowjobs» er ikke på langt nær et fullgodt synonym til det norske ordet «sprengningsarbeid».

Nummeret tilhørte en ansatt i AF Gruppen. Nettavisen var søndag ettermiddag i kontakt med ham. Han ønsket ikke å kommentere saken, men viste videre til kommunikasjonsdirektør i selskapet, Knut Ekern. Sistnevnte kunne fortelle at alt tydet på at det var snakk om en intern spøk som var tatt ut av kontekst, men kunne ikke si noe mer før et møte dagen etter.

Mandag ble det bekreftet av Faktisk.no at det er snakk om en spøk:

– Informasjonen er en slags tullekopi av det som skrives på skilting om arbeidene – og en kollegas navn og riktige telefonnummer ble lagt inn. Dette var ikke ment for andre enn interne kollegaer. Personen som er navngitt har ikke hatt noe med hverken tekst eller formidling å gjøre, skriver kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i en e-post til Faktisk.no.

– En annen person har igjen tatt et bilde av teksten og sendt det ut i sosiale medier. Der tok det av og saken er delt og kommentert i flere dager. Både jeg og ikke minst angjeldende medarbeider har blitt ringt opp, fått meldinger og henvendelser om saken.

Foto: (Skjermdump / Facebook)

Ekern i AF Gruppen er oppgitt over at folk har delt bildet med både navn og nummer helt ukritisk:

– Man lærer barna nettvett, mens det er mange voksne som har delt denne plakaten med fullt navn og nummer. Det burde man ha en høyere bevissthet rundt, at sånt gjør man ikke, sier han til Nettavisen.

Saken har ifølge Ekern vært belastende for mannen som ble navngitt på plakaten:

– Han har jo fått en rekke henvendelser, fra både kjente og ukjente, som jo er belastende på litt ulike måter. Ikke minst fordi mange tror han er dårlig i engelsk, selv om han ikke er forfatteren.