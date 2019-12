Boeing innstiller produksjonen av MAX-flyene

Boeing innstiller i januar produksjonen av 737 MAX-fly. Alle MAX-fly står på bakken etter to ulykker, og det er uklart når flyforbudet oppheves.

Flytypen 737 MAX, som produseres i Renton utenfor Seattle, er Boeings viktigste fly, og Boeing er USAs viktigste eksportør av industriprodukter.

Flere hundre MAX-fly som allerede var i full trafikk hos flyselskaper verden over, ble satt på bakken etter at et fly tilhørende Ethiopian Airlines styrtet tidligere i år. For to år siden styrtet samme type fly i Indonesia.

Boeing har fortsatt produksjonen av 737 MAX og har om lag 400 fly på lager, opplyser selskapet.

Over ni måneder etter at flyet ble satt på bakken, vil de amerikanske reguleringsmyndighetene FAA ennå ikke godkjenne oppgraderingene som Boeing har foretatt.

Forsinkelsene skyldes både tekniske og formelle forhold, og trolig kan det gå flere måneder før flytillatelse igjen blir gitt.

Boeing vil forsøke å unngå permitteringer, og de vil også til en viss grad fortsette å ta imot noen leveranser fra underleverandører slik at selskapet kan gjenoppta produksjonen raskt.

