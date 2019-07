Boeing med gigantpott for å blidgjøre blant annet Norwegian

Boeing setter av 41,85 milliarder kroner for å blidgjøre blant annet kunder som Norwegian etter 737-Max forbudet.

Boeing har satt av 4,9 milliarder dollar (52 milliarder kroner) for å blant annet erstatte kunders tap som følge av flyforbudet til 737-Max. Det melder selskapet i en pressemelding.

Boeing formulerer det hele slik:

- Vi vil registrere en etter skatt kostnad på 4,9 milliarder dollar (8,74 dollar per aksje) i forbindelse med et estimat av potensielle innrømmelser og andre hensyn til kunder for forstyrrelser knyttet til flyforbudet til 737 MAX og tilhørende leveringsforsinkelser. Dette vil påvirke kvartalsresultatet før skatt med 5,6 milliarder dollar.

Boeing skriver videre at selskapet vil bokføre hele kostnaden i andre kvartal i år, men utbetalinger og andre innrømmelser overfor kunder vil fordeles over flere år.

Når det gjelder opplysninger om når 737-Max kan være tilbake i luften, skriver Boeing:

- Boeing fortsetter å jobbe med sivile luftfartsmyndigheter for å sikre 737 MAXs trygge retur til tjeneste, og myndighetene vil bestemme tidspunktet for retur til service. I forbindelse med kvartalsresultatet har selskapet antatt at myndighetsgodkjenning av 737 MAX-retur til tjeneste i USA og andre jurisdiksjoner begynner tidlig i fjerde kvartal 2019. Denne antagelsen gjenspeiler selskapets beste estimat på dette tidspunkt, men faktisk tidspunktet for retur til tjeneste kan avvike fra dette estimatet.

Boeing opplyser videre at selskapet i øyeblikket prouduserer 42 737-Max per måned. Dette vil øke til 57 per måned i 2020.

Boeings konsernsjef Dennis Muilenberg siteres videre på følgende:

- Dette er et avgjørende øyeblikk for Boeing. Ingenting er viktigere for oss enn sikkerheten til flybesetningene og passasjerene som flyr på våre fly. Flyforbudet til MAX har gitt oss betydelige utfordringer.