Boeing-sjefen går på dagen

Administrerende direktør i Boeing, Dennius Muilenburg, har fått sparken av styret.

Boeing annonserer i en melding at nåværende administrerende direktør Dennis Muilenburg har fått sparken, med umiddelbar virkning. Styret har utnevnt David L. Calhoun som administrerende direktør.

Calhoun vil tiltre stillingen 13. januar 2020, og vil fortsette som styremedlem.

Selskapet sliter med å gjenvinne tilliten til kunder og publikum etter to dødsulykker av det mest solgte flyet, 737 Max, og drepte alle 346 mennesker ombord, skriver CNBC.

Boeing skriver blant annet følgende:

«Styret besluttet at en endring i ledelse var nødvendig for å gjenopprette tilliten til at selskapet går videre, da det jobber for å reparere forhold til regulatorer, kunder og alle andre interessenter.»

I pressemeldingen uttaler Calhoun følgende:

– Jeg har stor tro på fremtiden til Boeing og 737 MAX. Jeg er beæret over å lede dette flotte selskapet og de 150.000 dedikerte ansatte som jobber hardt for å skape fremtiden for luftfarten.

Boeing-aksjen har skutt i været som følge av nyheten, kan man se på Marketwatch.

I forrige uke ble det kjent at Boeing midlertidig stanser produksjonen av 737 MAX.