Boligbyggingen i Oslo er halvert og derfor blir det stadig dyrere å kjøpe egen bolig

Alle med millionformue i bolig kan takke det rødgrønne byrådet for at boligprisene stiger rett til værs i Oslo.

Det er knapt noe som bidrar mer til økte sosiale og økonomiske forskjeller i Oslo enn den enorme veksten i boligprisene under det rødgrønne byrådet, der partiet Rødt er støtteparti.

Årsaken er enkel: Politikerne hører ikke på boligbyggerne og tror mer på egne papirplaner enn på virkeligheten i boligmarkedet.

Det er urettferdig å legge skylden på Miljøpartiet De Grønnes vikarbyråd Arild Hermstad. Han har vikariert som byråd for byutvikling i et knapt år, og kan ikke egenhendig få ansvaret for fiaskoen i boligpolitikken.

Men tallene er brutale:

Fra 2017 til i dag er takten på tillatelser for å bygge nye boliger halvert fra over 6.000 til godt under 3.000 nye boliger i året.

Resultatet er at ferdigstilte boliger stuper, mens prisene på bruktboliger bare stiger og stiger.

Ifølge Norges Boligbyggelag stede prisene i Oslo nesten 40 prosent mer enn i resten av landet i fjor.



- Den lave boligbyggingen i hovedstaden er i ferd med å bli en politisk fiasko, sier sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes i NBBL.

Dette er en utvikling både bransjen selv og mange økonomer har advart mot, men byrådet har visst bedre. Når boligbyggerne (som lever av å bygge boliger) etterlyser flere ferdigregulerte områder, så blir det avfeid ved at politikerne viser til en stor tomtebank.

Problemet er at få vil bygge boligtyper ingen vil ha, på upopulære steder få vil bo. Selv folk som er inngrodde skeptikere til markedet må innse at bygging av boliger er en økonomisk virksomhet, og at prisen på boliger bestemmes av tilbud og etterspørsel.

Man kan gjerne være sterk i troen på egen fortreffelighet, men når boligbyggingen stuper og boligprisene stiger, så kan det være greit å forandre kartet etter terrenget. Det bygges for få boliger i Oslo selv om markedet er brennhett. Det er et politisk ansvar. Punktum.

NBBLs statistikk viser at boligprisene steg med 8,7 prosent i Norge i fjor, mens prisveksten i Oslo var på 12 prosent. Siden Oslo drar opp gjennomsnittet betyr det at Oslo-prisene økte 40-50 prosent mer enn veksten i resten av landet.

NBBL tror at prisene «bare» vil øke med tre prosent i 2021, fordi de tror rentene vil øke og at det blir strammet inn på boliglån. Jeg tror de vil bomme fordi rentene ikke vil øke og at mangelen på nye boliger i Oslo vil dra opp totaltmarkedet også i år. DNB spår oppgang på åtte prosent, Norges Bank anslår prisveksten på 6,7 prosent.

Men byråd Arild Hermstad er fornøyd, ifølge en pressemelding han sendte ut rett før jul. Da hadde bystyret vedtatt å regulere 4.550 nye boliger i 2020 - noe som er det høyeste tallet siden 2016. - Jeg er stolt av at vi har klart å levere så gode boligtall i et særlig krevende år, sa Hermstad i en pressemelding.

Problemet er at dette er «papirboliger», og tallet inkluderer 2.600 boliger på Filipstad - en område som ikke står ferdig på mange, mange år. Boligprodusentenes direktør Per Jæger anslår at man trenger å regulere 6-7000 nye boliger hvert år, og bygge 4-5.000 nye boliger for å ta unna behovet.

- Når byrådet ikke klarer mer enn dette, så blir boligeierne rikere, mens kjøperne må bruke enda mer og det blir enda mer press på prisene, sier Jæger til Dagens Næringsliv.

Når hele bransjen advarer, skulle man trodd at det ble lyttet til i Rådhuset. Og når boligprisene bare øker og øker, så er det en rungende alarmklokke som beviser at tilbudet er mindre enn etterspørselen.

Byrådet peker på en teoretisk tomtebank på over 27.000 boliger, mens JM Norge, ifølge Dagens Næringsliv, beregnet det reelle talet til snaut 8.100 regulerte boliger i oktober - og mange av dem vil ta flere år før de kan bygges ut. I tillegg tviholder de rødgrønne på en norm som forbyr nye ettromsleiligheter og boliger på under 35 kvadratmeter.

Igjen tror man mer på egne teorier enn markedet, og lukker ørene for at boligbyggerne ikke vil bygge store og dyre leiligheter, når kjøperne bare har råd til små og billigere hvis de skal bo i Oslo.

Hvis målet er sosial boligbygging og lave boligpriser, så er boligpolitikken en fiasko. Er målet derimot å gjøre alle med egne boliger rikere, så er den en stor suksess.

På vegne av alle med millionformue i bolig er det bare å takke det rødgrønne byrådet med Miljøpartiet De Grønne i spissen for en boligpolitikk som øker de sosiale og økonomiske forskjellene i hovedstaden.

PS! Hva mener du? Er du glad for at boligprisene øker, eller ønsker du større nybygging? Skriv et leserbrev!

