Boligen som sjokkerte Norge legges ut for salg igjen: - Helt «insane»

En av Norges mest oppsiktsvekkende leiligheter er igjen til salgs, med et interiør du knapt nok har sett maken til.

Nettavisen skrev i 2017 om et hus i Sandefjord som var til salgs for 9,5 millioner kroner, med Norges kanskje mest spektakulære interiør.

- Jeg har aldri solgt et slikt hus før, uttalte Elisabeth Øritsland Osvoll, eiendomsmegler i Eiendomsmegler1 i Sandefjord til Nettavisen for 3,5 år siden.

Hele villaen er på drøyt 300 kvadratmeter, men er senere seksjonert i fire leiligheter. Hovedleiligheten med det spektakulære interiøret er nå til salgs for 5,5 millioner, etter at flere salgsforsøk har gått i vasken.

- Jeg er ikke skuffet over at huset ikke er solgt ennå. Vi regnet med at det ville ta tid å selge huset. Dette er ikke en stil som alle vil ha, uttalte selgeren Eva Hagen Gulliksen til Nettavisen to måneder etter at huset ble lagt ut for salg.

Is i magen

Huset hun skulle selge, er en av de mest sette boligannonsene noensinne på Finn.no, men ingen ville bite på.

– Jeg har is i magen, men nå som jeg har flyttet ut, vil jeg gjerne selge og komme videre, uttalte hun til NRK Telemark og Vestfold i april 2019.

Hagen og samboeren hadde da kjøpt et gjestgiveri på Tofte sør for Hurum, der hun nå er adm. direktør for L&E Gjestgiveri. Huset ble seksjonert i fire leiligheter for halvannet år siden, og det er altså hovedleiligheten til Hagen som igjen er lagt ut for salg.

Kongelig preg

Nettavisen skrev i 2017 at salgsobjektet hadde et skikkelig kongelig preg. Søyler, løver, Madonna og Buddha-figurer dominerer. Reaksjonene var ikke overraskende todelte og sterke:

- Wow! Det var et interiør en konge verdig» (interiørekspert Mai Eckhoff Morseth)

- Dette er helt insane. Det er galskap. Hva er det som er har gått galt her? (interiørekspert Halvor Bakke, kjent fra «Eventyrlig oppussing» på TV3).

Hagen uttalte i juni 2017 at hun ikke kom til å selge for under 9,5 millioner kroner. Hun mente den gangen at for den rette kjøperen er dette en «innmari bra» pris.

I en annonse nå beskrives leiligheten som «unik, herskapelig og spennende med stukkatur og rosetter». De nye bildene av leiligheten kan du se her. Det er noen endringer siden 2017.

Spesiell

Leiligheten på 174 kvadratmeter holder ifølge den nye annonsen en meget god standard, med blant annet store flotte vinduer, god takhøyde og store og luftige rom. Det medgis i annonsen at leiligheten er «spesiell».

Den utdannede frisøren Eva Hagen har brukt nesten 20 år på søyler, rosetter og annen pynt. Hun har kjøpt inn skulpturer, speil, malerier og lysekroner.

Hagen fikk inspirasjonen til innredningen under en ferietur til Tyrkia for rundt 20 år siden. Hun har laget mange av pyntegjenstandene i huset selv, etter at hun har lært seg å hogge i stein og lage gipsfigurer.

Ifølge Sandefjords Blad stod jobbtilbudene i kø for Hagen da huset og leiligheten ble kjent i markedet.

Nettavisen har prøvd å få tak i Eva Hagen for en kommentar til salget, uten å lykkes. Ifølge Osvoll vil hun ikke kommentere salget overfor mediene, og Osvoll får heller ikke lov til å si noe om leiligheten.