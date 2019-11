Boligmarkedet: - Høstkulda har slått inn

Boligprisene falt som ventet i oktober, høstkulden i markedet er over oss.

Ferske tall fra Eiendom Norge viser en prisnedgang i oktober på 0,8 prosent. Korrigerer vi for det som er normale sesongsvingninger i oktober, var prisene uendret, altså var det et normalt fall.

De seneste tolv månedene er prisene opp 2,4 prosent, altså omtrent som den generelle prisstigningen i samfunnet.

– Den moderate prisutviklingen i boligmarkedet vedvarte i oktober. Vi venter at boligprisene, som normalt for årets siste kvartal, vil falle de neste månedene, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge i en pressemelding tirsdag.

Historisk svakt

Leder for personmarkedet i Nordea Norge, John Sætre konstaterer at høstkulda har slått inn i boligmarkedet.

- Allerede tidlig i høst så vi tegn til et taktskifte, hvor boligsalget begynte å gå tregere for lånekundene våre. Prisveksten er historisk sett svak i oktober, og vi opplever det også i år, sier Sætre.

Adm. direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund sier i en kommentar at som ventet vedvarte den moderate boligprisutviklingen i oktober.

- Etter mange måneder preget av høye tilbudsvolum, sterk etterspørsel, høye salgstall og moderat prisvekst er det duket for kjøpers marked i årets siste kvartal. Markedet blir mer prissensitivt når interessentene har mange boliger å velge blant, sier Geving.

Høy aktivitet

Den sterkeste 12-månedersveksten i oktober hadde Østfold-byene Fredrikstad/Sarpsborg med 5,1 prosent. Stavanger med omegn hadde den svakeste utviklingen med en nedgang på 2,3 prosent fra oktober 2018.

Den sterkeste sesongkorrigert prisutviklingen i oktober hadde Bergen, der prisutviklingen var 1,5 prosent bedre enn det som er normalt. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Asker/Bærum med en nedgang på 1,2 prosent.

– Markedet har i store deler av 2018 og hele 2019 vært kjennetegnet av moderat prisutvikling, stor aktivitet og små regionale forskjeller. Denne trenden fortsatte i all hovedsak i oktober, og vi venter det vil fortsette også i månedene fremover, sier Dreyer.

Selger mer

I oktober ble det solgt 9184 boliger i Norge. Det er er 1,7 prosent flere boliger enn i tilsvarende måned i 2018. Så langt i år er det solgt 3,4 prosent flere boliger enn i samme periode i fjor.

– I likhet med mange foregående måneder i 2019 settes det også i oktober omsetningsrekord. Og akkumulert for året har det aldri blitt solgt så mange boliger ved utgangen av oktober som i år, sier Dreyer.

Det tok i gjennomsnitt 47 dager å selge en bolig i oktober 2019. Det er det samme som i september 2019 og fire dager tregere enn i oktober 2018.

Stort tilbud

– Omsetningstiden er stabil. I snitt har omsetningstiden gjennom hele året ligget høyere enn tidligere år, noe som er naturlig gitt det store utbudet i boligmarkedet, kommenterer Dreyer.

Tall fra Eiendom Norge i midten av oktober viste en nedgang på en halv prosent. I oktober i fjor falt boligprisene med 0,6 prosent, mens i 2017 var oktobernedgangen på 0,2 prosent

Obos-prisene viste en overraskende sterk nedgang i oktober med et fall i Oslo på 2,8 prosent og et prisfall på landsbasis på hele 3,7 prosent.

I september i år sank boligprisene med 1,1 prosent, men det var litt mindre enn det som var normalt for måneden.

Roligere, som forventet

DNB Eiendom skrev i en forhåndskommentar mandag at boligmarkedet er roligere. Til å være oktober, er imidlertid farten som forventet.

DNBs eksperter forventet en prisnedgang i alle de store byene, men det er helt normalt for denne tiden av året. DNBs egen portefølje viser et fall på ca. 1 prosent, som er litt større nedgang enn oktober i fjor.

DNB skriver at omsetningen i markedet er der, men de selger noe mindre enn på samme tid i fjor.

Bruker lang tid

Boligkjøperne bruker dessuten betydelig lengre tid før de legger inn bud. Det mener DNB ikke er så overraskende, fordi vi har hatt fire renteøkninger, en boliglånsforskrift og et gjeldsregister som påvirker prisutviklingen.

DNB Eiendom mener det norske boligmarkedet er velfungerende, og de ser ikke behov for ytterligere tiltak med innstramminger fra myndighetene.

Sjefstrateg Erik Bruce i Nordea Markets skrev i morgenrapporten tirsdag at så langt i år har boligprisene økt med i gjennomsnitt 0,3 prosent per måned, hvis vi korrigerer for sesongsvingninger.

Usikker effekt

Det er ifølge Bruce godt i tråd med Nordeas syn om at god inntektsvekst oppveier for økte renter. Nå er imidlertid signalene fra markedet litt mer negative, og Nordea er også usikre på effekten av gjeldsregisteret.

Bruce peker på at prisveksten er normalt relativt svak i oktober. Et nominelt fall i boligprisene på 0,5 prosent er konsistent med uendrede priser sesongjustert.